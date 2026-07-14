Анонсирована пошаговая тактика Ghost Justice об элитных оперативниках и войне с наркокартелями

Состоялся официальный анонс пошаговой, тактической стратегии Ghost Justice, действие которой разворачивается в сеттинге жестокого наркоконфликта. Разработкой и издательством проекта занимается независимая студия Centurion Developments. Сюжетная линия перенесет игроков в мир, где правительство полностью потеряло контроль над регионами, а власть захватили беспощадные преступные синдикаты. Одиночная кампания предложит пользователям возглавить отряд специального назначения для ликвидации высокопоставленных целей.

Главной особенностью игрового процесса станет необходимость одновременного координационного управления сразу несколькими тактическими группами на поле боя. Вместо контроля одного небольшого отряда игрокам придется синхронизировать действия разных отрядов, заходящих на штурм с противоположных направлений. Важную роль в прохождении миссий сыграет предварительный сбор разведданных и организация засад, что позволит получить весомое преимущество над превосходящими силами противника еще до начала открытого столкновения.

Миссии в пошаговой тактике вдохновлены реальными антинаркотическими операциями и заставят бойцов посетить самые разные локации, включая городские кварталы, отдаленные поселения и густые джунгли. Основной упор в геймплее сделан на скрытное прохождение: командирам предстоит отслеживать перемещения патрулей и использовать снайперские пары для бесшумного устранения лидеров картелей. Между вылазками игрокам необходимо заниматься менеджментом ресурсов, рекрутировать новых оперативников и настраивать их экипировку под конкретные задачи.

Официальный релиз тактического боевика Ghost Justice запланирован на первый квартал 2027 года. Игра уже обзавелась собственной страницей в цифровом магазине Steam, на которой представлена подробная информация об аппаратных системных требованиях для персональных компьютеров. В настоящий момент авторы активно призывают добавлять проект в свои личные списки желаемого.