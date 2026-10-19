Авторы Ghost Justice показали тактические операции в войне с картелями перед Steam Next Fest

Ghost Justice предлагает возглавить элитную оперативную группу в современной пошаговой тактической стратегии, где разведка, скрытность и согласованные действия нескольких отрядов могут оказаться важнее грубой силы. Игра участвует в Steam Next Fest, а её выход на ПК запланирован на первый квартал 2027 года.

В представленном ролике показаны операции против жестоких преступных группировок в самых разных условиях: от городских кварталов и промышленных районов до отдалённых поселений и густых джунглей. Перед высадкой игрокам предстоит собирать разведданные, изучать позиции противника, подбирать снаряжение и решать, как именно выполнить поставленную задачу.

Особенность Ghost Justice — возможность координировать несколько тактических групп одновременно. Снайперы и разведчики помогут обнаружить ключевые цели, подготовить засады и устранить опасных врагов с расстояния. Можно попытаться проникнуть на территорию незаметно или вступить в открытый бой, но каждое решение несёт свои риски. Ошибка в планировании способна поставить под угрозу всю операцию.

Разработчики из Centurion Developments делают ставку на продуманную подготовку миссий, управление специалистами и свободу тактических решений. Ghost Justice уже можно добавить в список желаемого в Steam.