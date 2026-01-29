ЧАТ ИГРЫ
Ghost Keeper 28.01.2026
Стратегия, Инди, Другой симулятор, Вид сверху
Стратегия Ghost Keeper получила первый патч всего через сутки после релиза

Команда разработчиков Ghost Keeper не теряет темпа: менее чем через сутки после выхода игры на PC они выпустили первый патч, устраняющий ряд ошибок и вносящий улучшения в игровой процесс.

Обновление затронуло навыки персонажей: исправлен визуальный эффект умения «Жирные руки» Ворагласта, обновлены описания навыков и добавлена возможность отключения вилки Voraglast во время некоторых действий. Были скорректированы цели на карте деревни и экран окончания миссии — теперь он появляется только после локации деревни, а не стоматолога.

Патч также улучшает режим "Песочницы": исправлены ошибки, которые позволяли пропускать выбор монстров и навыков, добавлены два отсутствующих уровня и назначение монстров по умолчанию. В меню "Песочницы" и подсказках Hideout исправлены неточности, а изменения Menu Cards теперь касаются только бочек и вина.

Разработчики поблагодарили сообщество за поддержку и отметили, что будут продолжать оперативно реагировать на обратную связь игроков, делая Ghost Keeper ещё удобнее и интереснее.

