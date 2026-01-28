Стратегия о призраках и викторианском ужасе: Ghost Keeper вышла в раннем доступе Steam

Издательство Gaming Factory объявило, что Ghost Keeper стала доступна в раннем доступе на PC через Steam. На старте игрокам предлагается внушительный объём контента: семь играбельных персонажей, шесть разнообразных локаций и полноценная сюжетная одиночная кампания. После её прохождения открывается режим «песочницы», позволяющий свободно возвращаться в изученные места и экспериментировать с тактиками.

Действие Ghost Keeper разворачивается в мрачной викторианской эпохе. Игрок управляет сверхъестественными существами, чья цель — изгнать людей с выбранных территорий. Каждый персонаж обладает уникальным набором способностей, и успешное прохождение миссий требует продуманного и стратегического их использования. По ходу кампании предстоит столкнуться с Brotherhood of Light — фанатичной организацией, выступающей главным антагонистом истории.

Геймплей сочетает элементы стратегии и головоломок, а сами миссии построены вокруг прогрессивных целей, постепенно усложняющих задачи. Для новичков предусмотрено пошаговое обучение, которое знакомит с ключевыми механиками, взаимодействием с окружением и применением способностей против врагов.

Ghost Keeper ориентирована на одиночное прохождение. Кампания, на данный момент, состоит из шести крупных миссий, выступающих главами истории, а режим «песочницы» расширяет реиграбельность, позволяя свободно использовать всех открытых персонажей в уже посещённых локациях.