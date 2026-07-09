Сверхъестественная стратегия Ghost Keeper официально покидает ранний доступ 16 июля

Разработчики из студии Quest Craft представили свежий трейлер своего потустороннего проекта, объявив точную дату выхода из раннего доступа полноценной версии. Игра, в которой пользователям предстоит возглавить армию призраков, готовится к масштабному обновлению до версии 1.0. Основной задачей станет запугивание непрошеных гостей, очищение локаций от живых людей и захват абсолютной власти в округе через нагнетание первобытного страха.

Согласно официальному описанию, релизная версия принесет в симулятор полноценную сюжетную кампанию, события которой развернутся на восьми уникальных локациях. В распоряжение игроков поступят девять разнообразных призраков, каждый из которых обладает собственными уникальными тактическими способностями для наведения ужаса. Игровой процесс потребует грамотного комбинирования умений подчиненных монстров для создания максимально эффективных пугающих комбинаций.

Помимо расширения сюжетного контента, обновление существенно усложнит игровой процесс за счет добавления новых опасных противников. Главной угрозой для сверхъестественного воинства станет появление особого типа врагов под названием Разрушитель. Эти персонажи будут целенаправленно бороться с привидениями, заставляя геймеров тщательно планировать свои действия и оперативно менять тактику прямо во время вылазок.

Полноценный релиз Ghost Keeper состоится пока только на ПК в цифровом магазине Steam.