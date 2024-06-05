Управляйте призраками и демоническими существами в мрачной комедийной стратегии Ghost Keeper

Компании BLUM Entertainment и Gaming Factory объявили о разработке Ghost Keeper - мрачной комедийной стратегии, похожей на классические Ghost Master на PC и Haunting Starring Polterguy на Sega Mega Drive.

В этой игре вы возьмете под свое командование приспешников, чтобы терроризировать человеческих обитателей вашего мира. Используйте различные тактики устрашения и демонических существ, чтобы создать максимальный страх.

Помимо наведения ужаса на простых смертных, вам предстоит столкнуться с ненавистным Братством призраков. Их специализированное оборудование, ловушки и знания о паранормальных явлениях могут помешать вашим злодейским планам. Одолейте своих противников, узнайте их секреты и найдите способ избавиться от них... навсегда! Только один из вас может выйти победителем.

Ghost Keeper выйдет на Steam в 2025 году для PC.