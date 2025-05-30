В Steam стала доступна демоверсия Ghost Keeper - симулятора привидений, вдохновлённого Ghost Master

В Steam стала доступна демоверсия Ghost Keeper — свежего симулятора привидения, вдохновлённого культовой Ghost Master. Игра предлагает игрокам взять под контроль банду сверхъестественных созданий и сеять панику среди живых в мрачной викторианской эпохе XIX века.

В демо можно опробовать управление разношёрстным отрядом призраков с уникальными способностями, пугать смертных, продумывать тактику и бороться с Братством — фракцией охотников на всё паранормальное.

Разработчики отмечают, что проект создан с любовью к жанру и с учётом влияния классических игр. Демоверсия важна для команды как возможность услышать мнение игроков и улучшить финальную версию. Полноценный релиз Ghost Keeper ожидается до конца 2025 года и будет доступен на ПК.