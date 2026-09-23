Ghost Master: Resurrection получила вторую половину Season Pass - ремейк уже превзошёл оригинал по контенту

Издатель Strategy First и студия Mechano Story Studio объявили о начале выпуска второй половины годового Season Pass для Ghost Master: Resurrection. Первым дополнением новой серии станет DLC #9 Blood and Stone, релиз которого состоится 24 сентября.

Blood and Stone добавит в игру новую сюжетную главу, локацию в виде готического замка и трёх новых призраков. Дополнение продолжит расширение контента ремейка, который за время поддержки уже заметно вышел за рамки оригинальной Ghost Master 2003 года.

С учётом ранее выпущенных материалов Ghost Master: Resurrection теперь включает 13 сюжетных уровней и 20 новых призраков, которых не было в оригинальной игре. Разработчики также добавили полноценную систему древа прокачки и новые игровые режимы, меняющие привычную формулу.

В частности, в одном из режимов игроки могут впервые выступить на стороне охотников за привидениями и сражаться против собственной команды призраков. Такой подход позволяет по-новому взглянуть на знакомую механику и использовать накопленный за время прохождения опыт уже против сверхъестественных существ.

На этом поддержка Ghost Master: Resurrection не закончится. До конца 2026 года Mechano Story Studio планирует выпустить ещё три DLC-пака — по одному в каждый из оставшихся месяцев. Таким образом, Blood and Stone открывает вторую половину годового Season Pass и станет лишь первым из четырёх запланированных дополнений.

Ghost Master: Resurrection уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC в Steam. Игра получила полную русскую локализацию.