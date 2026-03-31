На ПК и консолях состоялся релиз Ghost Master: Resurrection

Издатель Strategy First и разработчик Mechano Story Studio выпустили на всех актуальных платформах ремейк культовой стратегии 2003 года - Ghost Master: Resurrection.
Так же разработчиками была представлена дорожная карта по поддержке игры контентом до конца 2026 года. Кроме оригинального контента новый релиз получит 12 DLC добавляющих новые режимы игры, сюжетные миссии, и новых призраков. Первые два пака дополнительного контента Until Dawn и Ghosts Adrift доступны бесплатно для базовой версии игры, еще два пака Ghostly Defence и Ashes & Abyss доступны отдельно для приобретения.
Так же стал доступен Season Pass включающий в себя все будущие DLC ближайшими из которых станут DLC 5 - Walls of Judgment и DLC 6 - Between Worlds чей выход ожидается в период апрель – июнь 2026 года
Все будущие дополнения продолжат расширять сюжет и геймплей игры, на данный момент в ремейке последним реализован Акт IV отсутствующий в оригинальном издании игры 2003 года
Ghost Master: Resurrection доступен для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC (Steam). Игра имеет полную локализацию на русский язык.
это непонятно зачем сделанное переиздание на мусорном пятом анриле, благо что озвучка та самая русская от акеллы, но смысл этого тормозящего куска если в гоге есть оригинальная версия так же полностью на русском, её даже раздавали вроде всем бесплатно в своё время
it's good to be back!
Шикарная игра. Не смог пройти в свое время из за бага в миссии.