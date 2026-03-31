На ПК и консолях состоялся релиз Ghost Master: Resurrection

Издатель Strategy First и разработчик Mechano Story Studio выпустили на всех актуальных платформах ремейк культовой стратегии 2003 года - Ghost Master: Resurrection.

Так же разработчиками была представлена дорожная карта по поддержке игры контентом до конца 2026 года. Кроме оригинального контента новый релиз получит 12 DLC добавляющих новые режимы игры, сюжетные миссии, и новых призраков. Первые два пака дополнительного контента Until Dawn и Ghosts Adrift доступны бесплатно для базовой версии игры, еще два пака Ghostly Defence и Ashes & Abyss доступны отдельно для приобретения.

Так же стал доступен Season Pass включающий в себя все будущие DLC ближайшими из которых станут DLC 5 - Walls of Judgment и DLC 6 - Between Worlds чей выход ожидается в период апрель – июнь 2026 года

Все будущие дополнения продолжат расширять сюжет и геймплей игры, на данный момент в ремейке последним реализован Акт IV отсутствующий в оригинальном издании игры 2003 года

Ghost Master: Resurrection доступен для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC (Steam). Игра имеет полную локализацию на русский язык.