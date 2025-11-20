Ремейк Ghost Master: Resurrection выйдет в марте 2026 года

Издатель Strategy First и разработчик Mechano Story Studio объявили, что головоломка-стратегия Ghost Master: Resurrection покинет ранний доступ и выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC (Steam) 20 марта 2026 года. Игра впервые стала доступна в раннем доступе для PC 14 ноября 2024 года.

Физические издания появятся для PlayStation 5, Xbox Series, и Switch и будут включать четыре набора загружаемого контента:

«Until Dawn» — исследуйте новый уровень «Вяз-Стрит» в игровом режиме Until Dawn.

«Ghosts Adrift» — населяйте улицы Нейболт-Стрит в режиме Random.

«Ghostly Defense» — защищайте свои владения на Оушен-Авеню в режиме Defense, улучшенном новой системой питомцев.

«Ashes & Abyss» — сразитесь с новыми ужасающими призраками, Батисом и Пайро, на новых уровнях «Марина» и «Заправочная станция».

В текущей версии игры разработчики полностью воссоздали оригинальную игру 2003 года и с последнем обновлением добавили Акт 4 с ранее нереализованными призраками и локациями, а так же новой системой прокачки повышающей реиграбельность. Игра доступна в полной локализации на русском языке.