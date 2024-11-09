Симулятор привидений Ghost Master получит ремастер с обновлённой графикой и новыми игровыми механиками

Ghost Master готовится к возвращению. В Steam появилась страница ремастера с подзаголовком Resurrection, над которым работают ребята из Mechano Story Studio вместе с Strategy First.

Разработчики решили вдохнуть в классику новую жизнь — игра получит современную графику, свежий движок и некий новый контент. Да и сами призраки, которыми нам предстоит командовать, стали не только красивее, но и умнее благодаря улучшенному ИИ. А ведь в нашем распоряжении будет целая армия нечисти — от серьёзных привидений до весёлых гремлинов.

Ну а пугать несчастных жителей Грейвнвилля предстоит в 11 разных местах. Тут вам и городская психушка, и военная база, и студенческие общежития, и даже полицейский участок — причём все локации обзавелись новыми детальными текстурами. Вот только когда именно мы сможем начать наводить ужас на местных жителей, пока неизвестно.

Оригинал, кстати, вышел ещё в 2003 году.