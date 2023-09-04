В GOG началась бесплатная раздача стратегии Ghost Master ©

В рамках продолжающейся осенней распродажи в магазине GOG.com вы можете получить бесплатно еще одну игру. Это необычная стратегия в реальном времени Ghost Master.

Вы можете найти игру по этому адресу. Или войти в свою учетную запись GOG и нажать вот тут, а затем проверить свою библиотеку на наличие игры. После того как вы активируете игру, она станет вашей навсегда.

У вас есть три дня, чтобы забрать игру. Акция завершится в четверг, 7 сентября, в 16:00.

Ghost Master - это довольно необычная RTS в легкомысленном тоне, в которой игрок берет на себя роль титулованного Ghost Master. Вы управляете различными типами призраков, фантомов и гремлинов, чтобы напугать жителей Грейвенвилля. Для достижения цели необходимо проявить изобретательность и решить различные головоломки.