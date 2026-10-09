Создатель Ghost of a Tale назвал демократию губительной для разработки игр

Коллективное голосование и попытки угодить каждому участнику творческой группы способны разрушить даже самый перспективный проект. Создатель приключенческого стелс-экшена Ghost of a Tale Лионель Сеит Галла заявил о невозможности построения разработки видеоигр на принципах чистой демократии. По мнению разработчика, излишний плюрализм мнений в студии неизбежно парализует производство.

В беседе с журналистами руководитель SeithCG охарактеризовал эффективную модель управления небольшим коллективом как благодетельную диктатуру. Галла подчеркнул, что абсолютная демократия означает неизбежный раскол, ведь у каждого специалиста есть собственный взгляд на механики и дизайн. Если пытаться учесть каждое мнение, процесс согласования затянется навсегда, а игра никогда не доберется до релиза.

В определенный момент кто-то один обязан принять окончательное решение и взять на себя ответственность. Производство не может быть полноценной демократией, ведь тогда у каждого сотрудника окажется собственная идея, разногласия станут бесконечными, а прогресс просто остановится.

- Лионель Сеит Галла, руководитель разработки Ghost of a Tale

Основной костяк команды Ghost of a Tale состоял всего из 3 ключевых специалистов, среди которых были сценарист Пол Гарднер и ведущий программист Сирил Полиак. В периоды пиковых нагрузок к производству подключался 4-й сотрудник. Автор подчеркнул, что при столь компактном штате лидер студии обязан лично направлять проект и отвечать за финальный результат, иначе студия рискует утонуть в бесконечных дебатах.

Свой подход геймдизайнер объяснил резким контрастом между разработкой игр и голливудским кинопроизводством, где он трудился ранее в качестве руководителя анимации 1-й части мультфильма "Гадкий я". В масштабном кинематографе картина выйдет на экраны независимо от личных кризисов отдельных аниматоров, поскольку конвейер подхватят другие сотрудники. В независимой игровой студии любая нерешенная техническая задача или творческий ступор грозят полным закрытием проекта.

В качестве примера критического давления Галла вспомнил технический сбой во время разработки 1-й части, когда из-за критической ошибки движок вылетал при каждом запуске почти 1 неделю. Производство оказалось полностью парализовано, а авторы всерьез опасались невозможности завершить игру. В такие моменты спасает только персональная ответственность руководства, способного преодолеть кризис без многодневных споров.

В настоящее время студия SeithCG продолжает производство сиквела Ghost of a Tale 2. Разработчики придерживаются прежней авторской дисциплины и готовят кардинальную смену главного героя, отказываясь от прямого потакания ожиданиям аудитории.