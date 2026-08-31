В Steam появилась страница Ghost of a Tale 2: игра сменила движок на Unreal Engine 5 и требует мощное железо

Студия SeithCG запустила официальную страницу приключенческого стелс-экшена Ghost of a Tale 2 в сервисе Steam. Продолжение тепло принятой истории о мире антропоморфных животных вдохновляется культовой серией Gothic и классической анимацией вроде диснеевского "Робин Гуда", предлагая погрузиться в средневековые интриги спустя 1 месяц после финала оригинальной игры.

Главной героиней сиквела станет мышь-воровка по имени Фаталь, которую сопровождает ее брат Густо. События развернутся на восточном берегу озера Ваэлия в портовом городе Порт-Скарн, где объявлен комендантский час из-за прибытия корабля барона. Пока брат мечтает о легкой наживе и славе криминального авторитета, Фаталь предстоит распутать клубок масштабных событий на фоне слухов о похождениях менестреля с лютней, знакомого по первой части.

Игровой процесс строится на скрытности, акробатике и поиске общего языка с персонажами, которые значительно превосходят мышей в размерах и силе. Героиня использует особый воровской инструмент под названием андершайн для поиска тайников и решения загадок, а также обладает сверхъестественными способностями. Фаталь умеет связываться с духами, переживать видения прошлого и использовать карты судьбы, чтобы влиять на будущее встреченных обитателей города.

Разработка проекта ведется на движке Unreal Engine 5, куда авторы перебрались после трудностей и ограничений движка Unity. Создатель франшизы Лионель Галла неоднократно отмечал, что технологии современного движка от Epic Games позволили вывести картинку и симуляцию растительности на принципиально новый уровень, хотя переход на другой инструментарий потребовал от крошечной команды перестраивать весь рабочий процесс с нуля.

Переход на современный движок привел к неожиданно высоким системным требованиям для независимой игры. В графе минимальных требований на странице проекта указана видеокарта Nvidia GeForce RTX 3070, процессор Intel Core i7 с частотой 3.5 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и операционная система Windows 11, при этом для установки требуется всего 5 ГБ свободного пространства на диске.

Разработкой сиквела по-прежнему занимается микрокоманда, где Лионель Галла лично отвечает за 90% кода, визуальной части и дизайна, сценарий пишет Пол Гарднер, а за оркестровый саундтрек отвечает композитор Матье Альвадо. На странице также указано полное отсутствие поддержки русского языка, так как на текущем этапе заявлен исключительно английский интерфейс, субтитры и озвучка.

Точная дата выхода Ghost of a Tale 2 на персональных компьютерах пока не объявлена.