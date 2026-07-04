Аниме-адаптация Ghost of Tsushima: Legends обзавелась первыми официальными постерами

Студии Kamikaze Douga, Aniplex и PlayStation Productions привезли на выставку Anime Expo первые постеры аниме-сериала Ghost of Tsushima: Legends, на которых впервые показали дизайн главных игровых классов: , Охотника, Ронина и Ассасина. Релиз проекта состоится на платформе Crunchyroll в следующем году. Вместе с плакатами авторы также опубликовали официальные визуалы персонажей.

Режиссером проекта стал Таканобу Мидзуно, а сценаристом — Гэн Уробути. Сюжет грядущего шоу полностью сфокусируется на японском фольклоре и мифологии.

В основу сценария лег популярный одноименный кооперативный мультиплеер от Sucker Punch Productions. В отличие от сюжетной кампании оригинальной игры, которая детально реконструировала реальные исторические события, адаптация перенесет зрителей в мир сверхъестественного. Главным героям предстоит столкнуться лицом к лицу со зловещими демонами, духами и мифическими чудовищами.