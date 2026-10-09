Аниме-адаптацию Ghost of Tsushima: Legends перенесли на 2028 год

Компании Aniplex и Crunchyroll официально объявили о переносе премьеры аниме-сериала Ghost of Tsushima: Legends на 2028 год. Изначально релиз шоу был запланирован на 2027 год. О смене релизного окна представители Crunchyroll сообщили в ходе панели на фестивале New York Comic Con 2026.

Сюжет аниме Ghost of Tsushima: Legends основан на одноименном мультиплеерном дополнении к игре и фокусируется на японской мифологии и мистике, а не на историческом реализме. Во время монгольского вторжения Цусиму наводняют демоны они и мстительные духи, о чем повествует слепой сказитель Гёдзэн. В центре истории — четверка воинов-призраков (Самурай, Охотник, Ронин и Ассасин), которые используют уникальные мистические способности, чтобы спасти родину от потусторонней угрозы.

Режиссерское кресло проекта занимает Таканобу Мидзуно («Звёздные войны: Видения», эпизод «Дуэль»). Производство ведется на базе студии Kamikaze Douga. За общую координацию сюжета и сценарий отвечают знаменитый автор Гэн Уробути («Судьба/Zero», «Девочка-волшебница Мадока») и Рэндзи Оки.

Производством аниме занимается студия HAYATE в тесном сотрудничестве с Aniplex и PlayStation Productions. Музыкальное сопровождение и саундтрек обеспечивает Sony Music.