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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
9 4 570 оценок

Автор Fallout: New Vegas назвал броню в Ghost of Tsushima одной из лучших в игровой индустрии

IKarasik IKarasik

Ведущий разработчик Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity Джош Сойер высоко оценил подход Sucker Punch к созданию экипировки в Ghost of Tsushima и Ghost of Yōtei. По его словам, местные комплекты брони являются одними из лучших, которые он видел в видеоиграх.

Во время сессии вопросов и ответов Сойер отметил, что использование цельных комплектов вместо множества отдельных элементов даёт художникам больше свободы при создании дизайна. Кроме того, такой подход упрощает балансировку характеристик и делает развитие персонажа более понятным для игроков.

Геймдизайнер подчеркнул, что системы с отдельными частями экипировки тоже имеют свои преимущества, поскольку позволяют глубже настраивать персонажа. Однако реализация брони в Ghost of Tsushima и её продолжении, по его мнению, выглядит особенно удачной как с точки зрения дизайна, так и игрового процесса.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
Smike56

Вот она, лучшая броня в игровой индустрии.😂

3
WerGC

чушь,в тенях не хуже

FayGaggot

ну да, факт. в целом цусима очень красивая игра