Автор Fallout: New Vegas назвал броню в Ghost of Tsushima одной из лучших в игровой индустрии

Ведущий разработчик Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity Джош Сойер высоко оценил подход Sucker Punch к созданию экипировки в Ghost of Tsushima и Ghost of Yōtei. По его словам, местные комплекты брони являются одними из лучших, которые он видел в видеоиграх.

Во время сессии вопросов и ответов Сойер отметил, что использование цельных комплектов вместо множества отдельных элементов даёт художникам больше свободы при создании дизайна. Кроме того, такой подход упрощает балансировку характеристик и делает развитие персонажа более понятным для игроков.

Геймдизайнер подчеркнул, что системы с отдельными частями экипировки тоже имеют свои преимущества, поскольку позволяют глубже настраивать персонажа. Однако реализация брони в Ghost of Tsushima и её продолжении, по его мнению, выглядит особенно удачной как с точки зрения дизайна, так и игрового процесса.