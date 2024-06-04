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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.9 2 058 оценок

Благодаря релизу Ghost of Tsushima на ПК теперь можно увидеть самурайский экшен в уникальном стиле

Gutsz
Новости

Спустя почти четыре года консольный эксклюзив Sony — экшен Ghost of Tsushima наконец-то добрался до ПК. С релизом на этой платформе в игре появился целый ряд ощутимых преимуществ в виде пользовательских модификаций. Поклонники уже вовсю экспериментируют с внешностью главного героя, броней и другими аспектами игры. Но наибольший интерес вызывает творение блогера с ником Flurdeh, который перенес самурайский боевик в очаровательный мир миниатюр.

Это стало возможным благодаря релизу Ghost of Tsushima на ПК. Энтузиаст внедрил в игру собственный инструментарий, который позволяет изменять положение камеры и активировать уникальный эффект шифт-объектива, обычно используемый для реальных фотографий. Теперь мы можем увидеть японский остров с точки зрения миниатюры, где персонажи напоминают аниматронных кукол.

Стоит отметить, что живописные пейзажи и локации Ghost of Tsushima идеально вписываются в подобный формат. Миниатюра подчеркивает атмосферу игры, которая черпала вдохновение из культовых фильмов Акиры Куросавы.

5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Александр Мотошвили

красиво

2
VIGITAL1

Этого чела форсят постоянно.В тот раз так себе вышло.Для Резинка и хорайзен интереснее было.Тут как то блекло и не выразительно,один кадр только зашёл.

0
Epikaru

А там можно немного отдалить камеру от спины? А то во всех бывших экзах она на мой вкус как то слишком близко расположена.

0
Карнаж Абрамович

некрасиво

-2