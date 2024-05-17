Частичное требование PSN не помешало Ghost of Tsushima на ПК. Хит от Sony получает высокие оценки в Steam

16 мая состоялся столь долгожданный релиз PC-версии Ghost of Tsushima: Director's Cut. Несмотря на опасения, дебют игры на ПК прошел вполне успешно. Частичное требование учетной записи PSN не помешало игре получить хорошие рецензии и набрать внушительное количество активных игроков.
В Steam у игры 84 % положительных отзывов, что по классификации сайта означает "очень положительный" прием игры. Самое главное - с оптимизацией все хорошо. Глядя на полученный результат, представители Sony наверняка почувствовали душевное облегчение.А все потому, что до выхода игры существовало опасение, что игроки крайне негативно отреагируют на требование учетной записи PlayStation Network для мультиплеера.
Впрочем, большинство пользователей Steam, как видно, не возражают, что неудивительно, учитывая, что это, прежде всего, одиночная игра, а о требовании учетной записи PSN было известно давно, в то время как в случае с Helldivers 2 запуск игры начинался без нее ( это была лишь опция).
Что касается жалоб от игроков, то в дополнение к обычным проблемам, характерным для многих релизов последних лет (включая запинки, вылеты), некоторые люди сообщают о проблемах в дуэлях, которые глючат и не работают должным образом (хотя, как сообщается, достаточно несколько раз перезагрузить дуэль, чтобы она наконец-то заработала). В ответ на запрос от одного из игроков представители студии Nixxes - студии-разработчика PC-версии GoT - ответили, что они изучают проблему и предварительно пришли к выводу, что она может быть связана с высокой частотой кадров.
К сожалению, несмотря на положительные отзывы геймеров о Ghost of Tsushima: Director's Cut на PC, проблема с PSN все же существует - по этой причине игра была изъята из продажи в более чем ста странах.
С оптимизацией всё хорошо и оченки хорошие? А как же те, кто якобы купил только для того, чтобы оставить негативный отзыв и вернуть деньги?)
это твари
Есть тут люди, играющие в EGS-версию?
Не смотря на то что Sony изъяли эту игру из моего региона , я с удовольствием провожу время в торрент идишен версию. Огромное уважение к данной компании, мне даже деньги за предзаказ вернули.