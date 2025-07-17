"Честь умерла на берегу": Ghost of Tsushima от Sucker Punch сегодня исполняется целых 5 лет

Ghost of Tsushima по сей день является одним из самых красивых и приятных экшенов в открытом мире на тему самураев.

В плане сеттинга, это вовсе был первый подобный эксперимент, полностью погружающий игрока в шкуру одинокого воина на просторах феодальной Японии.

Даже будущие проекты, как Assassin's Creed Shadows и Rise of the Ronin от Team Ninja во многом вдохновлялись детищем Sucker Punch при разработке своих творений.

Игроки полюбили Ghost of Tsushima за необычную боевую систему, отличный арт-дизайн, саундтрек, а также общую синергию между протагонистом и игроком, где оба с головой погружены в большое приключение.

В игре практически не было ничего лишнего и многие геймплейные элементы были хорошо вплетены в нарратив, что только придавало ей больше уникальности в сравнении с другими проектами в открытом мире.

Sony уже давно подтвердила, что дебютный IP от авторов inFAMOUS и Sly Cooper сразу же получил огромный успех, положив начало новой франшизе.

Сейчас Sucker Punch разрабатывает Ghost of Yotei — полноценное продолжение, отправляющее игроков аж на 300 лет вперед после событий оригинала на остров Хоккайдо.

Каждая игра серии теперь официально будет повествовать о новой временной эпохе с отдельным протагонистом, при этом оставляя смертельные бои на мечах и уединение с природой феодальной Японии.