"Честь умерла на берегу": Ghost of Tsushima от Sucker Punch сегодня исполняется целых 5 лет

Ghost of Tsushima по сей день является одним из самых красивых и приятных экшенов в открытом мире на тему самураев.
В плане сеттинга, это вовсе был первый подобный эксперимент, полностью погружающий игрока в шкуру одинокого воина на просторах феодальной Японии.
Даже будущие проекты, как Assassin's Creed Shadows и Rise of the Ronin от Team Ninja во многом вдохновлялись детищем Sucker Punch при разработке своих творений.
Игроки полюбили Ghost of Tsushima за необычную боевую систему, отличный арт-дизайн, саундтрек, а также общую синергию между протагонистом и игроком, где оба с головой погружены в большое приключение.
В игре практически не было ничего лишнего и многие геймплейные элементы были хорошо вплетены в нарратив, что только придавало ей больше уникальности в сравнении с другими проектами в открытом мире.
Sony уже давно подтвердила, что дебютный IP от авторов inFAMOUS и Sly Cooper сразу же получил огромный успех, положив начало новой франшизе.
Сейчас Sucker Punch разрабатывает Ghost of Yotei — полноценное продолжение, отправляющее игроков аж на 300 лет вперед после событий оригинала на остров Хоккайдо.
Каждая игра серии теперь официально будет повествовать о новой временной эпохе с отдельным протагонистом, при этом оставляя смертельные бои на мечах и уединение с природой феодальной Японии.
Прошел позевывая. Игра максимально вторичная и скучная. Буквально калька с Ассасина. Называть ее шедевром, это все равно, что назвать шедевром песни Киркорова, которые он сп*здил у каких-то западных исполнителей, перевел на русский язык и выдает за свои собственные!
Не боишься, что Киркоров тебя засудит за клевету? Ты сможешь предоставить доказательства своих слов?
Если в сон клонит, значит спать надо, а не в игрушки играть. Любая игра покажется вторичной, если ты играешь, позёвывая... то бишь в сон клонит.
Думаешь Киркоров зайдет на ПГ и увидит мой комментарий? Сомневаюсь.
Доказать что? Ты разве не слышал его репертуар?
Хорошие игры меня в сон не клонят! Наоборот, если мне интересно, могу в игре сидеть до глубокой ночи!
Визуально классная, не без минусов. Крепкий середняк, который мне нравиться, да и многим другим игрокам. Вот бы полностью боёвку в неё бы добавили, как в Нио и с бюджетом на визуал, а не только различные типы стойек и была бы игра огонь, даже с таким сюжетом (который кстати в Нио, практически для галочки)
Подписываюсь под каждым словом. Это было бы идеально, но стоит понимать, что Цусима про реализм, тут даже боевку Секиро не сделать. И с этим Цусима справилась на 10 из 10.
Спасибо, поржал :D
Ну так то нормально написано. По отношению к тсусиме это действительно будущие игры.
Ты не туда смотришь. Цусима - это довольно качественно сделанный, но примитивный Ососино-клон.
Цусима как раз это тот Ассассин, которым серия должна была быть, но скатилась, из раза в раз пытаясь стать успешной сингл-версией онлайн-дрочильни с кучей доната. Называть Цусиму клоном конвейерных поделок Юбиков - имхо странно. Хотя некоторые откровенно убогую как сюжетно, так и геймплейно и даже текстурно халтурную Вальгаллу слопали...