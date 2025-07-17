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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
9 4 083 оценки

"Честь умерла на берегу": Ghost of Tsushima от Sucker Punch сегодня исполняется целых 5 лет

Solstice Solstice

Ghost of Tsushima по сей день является одним из самых красивых и приятных экшенов в открытом мире на тему самураев.

В плане сеттинга, это вовсе был первый подобный эксперимент, полностью погружающий игрока в шкуру одинокого воина на просторах феодальной Японии.

Даже будущие проекты, как Assassin's Creed Shadows и Rise of the Ronin от Team Ninja во многом вдохновлялись детищем Sucker Punch при разработке своих творений.

Игроки полюбили Ghost of Tsushima за необычную боевую систему, отличный арт-дизайн, саундтрек, а также общую синергию между протагонистом и игроком, где оба с головой погружены в большое приключение.

В игре практически не было ничего лишнего и многие геймплейные элементы были хорошо вплетены в нарратив, что только придавало ей больше уникальности в сравнении с другими проектами в открытом мире.

Sony уже давно подтвердила, что дебютный IP от авторов inFAMOUS и Sly Cooper сразу же получил огромный успех, положив начало новой франшизе.

Сейчас Sucker Punch разрабатывает Ghost of Yotei — полноценное продолжение, отправляющее игроков аж на 300 лет вперед после событий оригинала на остров Хоккайдо.

Каждая игра серии теперь официально будет повествовать о новой временной эпохе с отдельным протагонистом, при этом оставляя смертельные бои на мечах и уединение с природой феодальной Японии.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Авраам Линкольн
приятных экшенов в открытом мире на тему самураев.

Прошел позевывая. Игра максимально вторичная и скучная. Буквально калька с Ассасина. Называть ее шедевром, это все равно, что назвать шедевром песни Киркорова, которые он сп*здил у каких-то западных исполнителей, перевел на русский язык и выдает за свои собственные!

11
Janekste

Не боишься, что Киркоров тебя засудит за клевету? Ты сможешь предоставить доказательства своих слов?

Прошел позевывая.

Если в сон клонит, значит спать надо, а не в игрушки играть. Любая игра покажется вторичной, если ты играешь, позёвывая... то бишь в сон клонит.

3
Авраам Линкольн Janekste
Не боишься, что Киркоров тебя засудит за клевету?

Думаешь Киркоров зайдет на ПГ и увидит мой комментарий? Сомневаюсь.

Ты сможешь предоставить доказательства своих слов?

Доказать что? Ты разве не слышал его репертуар?

Если в сон клонит, значит спать надо, а не в игрушки играть. Любая игра покажется вторичной, если ты играешь, позёвывая... то бишь в сон клонит.

Хорошие игры меня в сон не клонят! Наоборот, если мне интересно, могу в игре сидеть до глубокой ночи!

2
Jesse Faden

Визуально классная, не без минусов. Крепкий середняк, который мне нравиться, да и многим другим игрокам. Вот бы полностью боёвку в неё бы добавили, как в Нио и с бюджетом на визуал, а не только различные типы стойек и была бы игра огонь, даже с таким сюжетом (который кстати в Нио, практически для галочки)

4
Walеn

Подписываюсь под каждым словом. Это было бы идеально, но стоит понимать, что Цусима про реализм, тут даже боевку Секиро не сделать. И с этим Цусима справилась на 10 из 10.

2
Anglerfish
Даже будущие проекты, как Assassin's Creed Shadows... во многом вдохновлялись детищем Sucker Punch при разработке своих творений.

Спасибо, поржал :D

1
СнопакДоминатор

Ну так то нормально написано. По отношению к тсусиме это действительно будущие игры.

Anglerfish СнопакДоминатор

Ты не туда смотришь. Цусима - это довольно качественно сделанный, но примитивный Ососино-клон.

6
DarkScorpius Anglerfish
Цусима - это довольно качественно сделанный, но примитивный Ососино-клон

Цусима как раз это тот Ассассин, которым серия должна была быть, но скатилась, из раза в раз пытаясь стать успешной сингл-версией онлайн-дрочильни с кучей доната. Называть Цусиму клоном конвейерных поделок Юбиков - имхо странно. Хотя некоторые откровенно убогую как сюжетно, так и геймплейно и даже текстурно халтурную Вальгаллу слопали...

3