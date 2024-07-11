ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.9 2 709 оценок

Для PC-версии Ghost of Tsushima Director's Cut вышел шестой патч

AceTheKing
Новости

Студия Nixxes продолжает дорабатывать PC-версию Ghost of Tsushima Director's Cut: разработчики сообщили о выходе шестого патча для игры.

В этом обновлении разработчики исправили ряд неприятных ошибок, о которых им сообщили пользователи.

Описание обновления 1053.6.0709.1130:

  • Улучшение управления памятью;
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой маяки могли казаться парящими в воздухе при удалении от них;
  • Улучшения качества голосового чата в режиме Legends;
  • Решена проблема, из-за которой отражения на экране могли отображаться некорректно при изменении качества в игре;
  • Решена проблема, из-за которой кнопка «Продолжить» могла исчезнуть при создании файла автосохранения из ручного сохранения или резервного сохранения;
  • Различные улучшения стабильности.

Ghost of Tsushima Director's Cut доступна на PC и PS5.

19
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Шедевральный Ubisoft

Аж захотелось перепройти. Боёвка уж слишком крутая ))

4
Лидер_Мур

Хз, я после Сингла через неделю залетел в онлайн версию через онлайн фикс, там 10 сюжетных альтернативных компаний с новыми так скажем способностями, но уже играть желания не было, т.к я в сюжете зачистил все лагеря и все выполнил допы, может через годик два появится желания перепройти) ибо ща задушила игра , а так она без спорно топовая

1
SoRaS3

Норм.

1
Egik81

И это игра которая вышла несколько лет назад на консолях. И уже 6 раз обработка напильником. Браво сони. Видимо под несколько конфигураций того же ПК научилась делать. Ибо приставка уже давно это кастрированный ПК с аналогичной архитектурой железа. А вот когда речь идет о выпуске полноценнего релиза для ПК вся магия качества твоих поделок исчезла. И патч за патчем.

0