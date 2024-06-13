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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.9 2 341 оценка

Для PC-версии Ghost of Tsushima вышел четвертый патч - теперь игра работает на процессорах без AVX2

AceTheKing
Новости

Разработчики Ghost of Tsushima сообщили о том, что сегодня состоялся выход четвертого патча (v1053.3.0612.1334) для PC-версии игры.

Обновление содержит различные исправления ошибок и улучшения стабильности на основе отзывов игроков и данных из системы отчетов о сбоях. Патч также включает в себя обновленную версию PlayStation PC SDK с поддержкой процессоров, у которых нет инструкций AVX2.

Примечания к патчу:

  • Обновлен PlayStation PC SDK до версии 2.5 с поддержкой процессоров, у которых нет инструкций AVX2;
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой текстуры лица могли отображаться некорректно при нехватке видеопамяти;
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой тени могли выглядеть размытыми;
  • Функция гироскопа контроллеров теперь также может использоваться при включенном вводе Steam;
  • Улучшения стабильности генерации кадров AMD FSR;
  • Различные улучшения стабильности;
  • Различные исправления ошибок пользовательского интерфейса.

Ghost of Tsushima вышла на PC 16-го мая.

30
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Шедевральный AC Shadow
13
SteadyMorgathus

ура наконец то я на своем 486 м стану самураем, если рива тнт 2 потянет еще.

8
Ahnx

У меня 386SX-25 и S3 Trio 64 1 Mb. Игра пойдёт?

2
Heather123 Ahnx

Да 👍

2
AntonToxa

Вот это ультра апдейт!

3
Никита Дроздоvv

так в смысле? я же проходил игру без авх 2 может тот кто писал новость перепутал что-то?

3
warp 37

Я как раз на Core 2 Quad собрался играть.

2
Emperor77

Я правильно понимаю, что патч лечит ошибку F16C при запуске игры на старых процессорах?

2
Пользователь ВКонтакте

Вроде и так летала) // Mikhail Tsyganov

1
VirussX

А F16 чего то там, тоже не будет просить теперь? А сразу не судьба нормально сделать было? 🤔

1
Marcelo Aguiar da Silva

Where to download the patch??

0
Cimeries666
Спойлер

https://www.playground.ru/ghost_of_tsushima/file/ghost_of_tsushima_patch_11053_3_0605_1431_build_14613028_crackstatus-1705251

-1
Firocius Cimeries666

А тебя не смущает что ты даёшь ссылку на не актуальную версию?
Во всяком случае на данный момент

2
B e s i k

Я на разогнанном 2600к сидел бы ещё чёрт знает сколько если бы не AVX2.Это уже третья игра которая требует AVX2 чем дальше в лес тем больше дров надоело голову морочить с этими патчам-протезами.2600К ты реально крут но давай до свиданья ты уже своё отпел.

0
gliga142

А какие две до этого были ?

0
B e s i k gliga142

Uncharted 4 и Алан Вейк 2

0
Ang Dark

Но все еще требующий FC16 -_-

0
Devilor

Автор ИГРА И ТАК РАБОТАЛА БЕЗ AVX2!!!

0
bysaturn

Кто-то реально сидит на таких древних процессорах?

-3
LORD MICHAEL

Ну у меня есть комп pentium 3 -800Mhz\ ge force mx400. Для старых игрушек. Есть куча разных звуковых карт соунд бластеры, ямахи. И да S3 Trio 64 v+ 1Mb. Ностальгия!

1
Rageinside

унылая дрочильня

-5
Baxosvd

тяжело жить наверное когда везде дрочку видишь

2
СССР2

Смута действительно похожа на Цусиму! Но у Смуты 10 мультов бюджет, у Цусимы - 60 мультов. Смута 3 года разработки, Цусима - 6 лет. Могла ли Смута быть такой же хорошей как Цусима - МОГЛА! Все задатки для этого есть. Просто надо было добавить к Смуте 20 мультов и еще 3 года разработки.

-7