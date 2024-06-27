ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.9 2 581 оценка

Для ПК-версии Ghost of Tsushima Director's Cut вышло обновление с поддержкой AMD FSR 3.1

butcher69
Новости

Nixxes и Sucker Punch сообщили о выходе нового обновления для ПК-версии Ghost of Tsushima Director's Cut.

Что изменилось:

  • AMD FSR 3.1: В игру добавлена технология AMD FSR 3.1, которая обеспечивает улучшенное качество апскейлинга изображения, меньшее мерцание и более высокую детализацию по сравнению с предыдущими версиями. FSR 3.1 также совместима с генерацией кадров, что позволяет использовать ее в сочетании с другими технологиями апскейлинга, доступными в игре.
  • Исправлена ошибка HDR: Ошибка, из-за которой ползунок HDR Max Luminance был ограничен значением 1000 нит, исправлена.
  • Улучшен подбор игроков: Внесены изменения, улучшающие подбор игроков в кооперативном мультиплеере Legends.

Обновление доступно для автоматической загрузки через Steam. Полный список изменений можно найти в примечаниях к патчу вот здесь.

Разработчики так же выраили благодарность всем игрокам, которые поделились своими отзывами о Ghost of Tsushima Director's Cut на ПК.

16
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
prince0

Ага а накатить этот патч без установки предыдущих на оригинальную версию хрен получится.Вся игра накроется с сохранениями((

0
MeduzaRUS

на лицензии всё норм

-2
Божественный Ubisoft

Никакие сохранения не накроются...

0
prince0 Божественный Ubisoft

Ну посмотрим.Патч отдельно зальют, бэкап сделаю и гляну.

0
Божественный Ubisoft prince0

В папке сохранений есть папка "74798458864478" с рандомными цифрами. У тебя с патчем просто создастся подобная в которую и надо будет перекинуть старые сохранения

0
chaospaladin

В стиме все патчи сами накатываются, не знаю о чем ты

0
Божественный Ubisoft

Надо посмотреть на этот 3.1)) 2.2 полная шляпа конечно

0
wdymBro

Ждем разбора 3.1 от df.

0
Челодой моловек 94

Встрял на острове ики, с патчем подняли мотивейшн

-1
bobvlads

Подскажите как использовать бомбы в игре? Какие кнопки надо нажимать?Спасибо.

0