Для ПК-версии самурайского экшена Ghost of Tsushima Director's Cut вышло крупное обновление

Конец XIII века. Монгольская империя, словно неудержимая волна, сметает всё на своем пути, стремясь подчинить себе Восток. И вот, на горизонте появляется огромный флот под командованием Хотун-хана — коварного и безжалостного стратега, не знающего пощады. Цусима — последняя преграда, отделяющая захватчиков от основной территории Японии.
Первая атака монголов стала для защитников острова настоящим кошмаром. Превосходящие силы противника обрушились на них, словно цунами, сметая всё на своём пути. Казалось, что надежды нет, и Цусима обречена пасть под натиском врага.
Но среди хаоса и отчаяния нашёлся тот, кто не сломался, кто готов бороться до конца — молодой самурай Дзин Сакай. На его глазах был уничтожен почти весь его клан, но он не отступил, не сдался. В его сердце горит жажда мести и стремление любой ценой защитить свой народ и освободить родную землю.
Однако Дзин понимает, что старые методы здесь не сработают. Традиционный путь самурая, кодекс чести — всё это теперь лишь помеха. Чтобы победить монголов, нужно действовать иначе, стать непредсказуемым, неуловимым. Так рождается Призрак — беспощадный мститель, не признающий правил и ограничений.
Вам предстоит встать на этот путь вместе с Дзином. Отриньте всё, чему вас учили, забудьте о чести и справедливости — на войне все средства хороши.
Перед вами встаёт грозный и непредсказуемый противник — монголы, чья военная мощь и опыт не знают равных. В их распоряжении огромный арсенал смертоносного оружия, способного сокрушить любую оборону. Чтобы противостоять такому врагу, Дзину придётся не только полагаться на свои старые навыки, но и осваивать новые, неожиданные приёмы. Только так у него появится шанс спасти Цусиму и защитить её жителей от страшной участи.
Катана — ваш самый верный друг и союзник в этой борьбе. Возьмите её в руки и почувствуйте себя настоящим самураем, несущим смерть и разрушение в ряды врагов. Каждый взмах клинка, каждый удар должен быть выверен и точен, ведь цена ошибки — жизнь. Станьте мастером меча, и пусть враги трепещут перед вашим искусством.
Также не стоит забывать и о других способах борьбы. Лук — грозное оружие в руках умелого стрелка. Освойте искусство стрельбы, научитесь поражать противника издалека, не давая ему приблизиться. Станьте незримой угрозой, тенью, несущей смерть на своих стрелах.
Иногда прямое столкновение — не лучший выбор. Здесь на помощь приходят скрытность и хитрость. Станьте призраком, неуловимым и смертоносным. Нападайте из теней, сбивайте врагов с толку, заставляйте их в страхе озираться по сторонам. Используйте окружение в своих целях, заманивайте противников в ловушки, бейте в спину.
Стоит отметить, что путешествие Дзина — это не только сражения и смерть. Это ещё и возможность увидеть Японию эпохи феодализма во всей ее красе. Вас ждёт огромный открытый мир, полный чудес и тайн. Исследуйте живописные пейзажи Цусимы, любуйтесь величественными горами и бескрайними полями. Посетите старинные храмы и святилища, прикоснитесь к богатой истории этой земли.
На своём пути вы встретите множество колоритных персонажей, у каждого из которых своя история и свои мотивы. Кто-то станет вашим верным другом и соратником, кто-то — заклятым врагом. Но все они — неотъемлемая часть этого мира.
надо торрент перехешировать.
И вместо небольшого списка исправлений, даёт ссылку на ресурс, в котором для РФ игра не доступна. Г — лоГика.
Патч 3 уже доступен для режиссерской версии Ghost of Tsushima на ПК. Это обновление исправляет несколько проблем, о которых сообщило сообщество, и включает улучшения стабильности на основе данных нашей системы отчетов о сбоях и отзывов пользователей.
Мы внесли изменения, направленные на устранение отключения звука в определенных ситуациях, и улучшили стабильность игры для игроков, использующих графические процессоры AMD RX 7000 серии. Дополнительные сведения об изменениях в этом обновлении см. в примечаниях к выпуску ниже.
Мы благодарны, что так много игроков на ПК открывают для себя прекрасный остров Цусима, и мы очень ценим все отзывы, которые помогли нам улучшить игру. Команды Nixxes и Sucker Punch продолжают следить за отзывами и работать над обновлениями.
Примечания к выпуску v1053.3.0604.1051
Улучшения для устранения отключения звука в определенных ситуациях.
Различные улучшения стабильности.
Обновлен SDK PlayStation PC до версии 2.16 с улучшенной совместимостью с версиями Windows 11 Insider Preview.
Исправлена проблема, из-за которой игра могла запускаться с черным экраном, когда в Windows 10 включен HDR.
Исправлены проблемы, которые могли возникнуть при сочетании HDR с эксклюзивным полноэкранным режимом в Windows 10.
Эффект «Блеск меча» теперь корректно работает в фоторежиме.
При открытии фоторежима с помощью контроллера Xbox или Steam Deck снимок экрана больше не выполняется.
Достижение «Момент во времени» теперь корректно разблокируется при использовании мыши.
Подсказки мыши и клавиатуры для «Небесного удара» теперь корректно отображаются в режиме «Легенды».
Различные исправления визуальных ошибок.
Исправлены различные ошибки пользовательского интерфейса.
И ноль инфы про утечку памяти. Видимо несущественно.
интересно, здесь будет этот патч!?
мог бы и купить игру)
Купить ? не обойдутся, они ясно дали понять им не нужны деньги от 180 стран.
Неа, не могу, в моей стране её не продают. Но зато раздают бесплатно)))
Я и куплю, когда выйдет последний патч...
В торрент - маркете.
у меня только один раз пропал звук на острове ики, но решилось перезапуском кт
Даа...
Наиграл в этой игре пока всего пару часов она великолепна одна из лучших что мне встречались за последние несколько лет !
Подзаябывает потом уже.Когда в механике боя разберёшься,игра превращается в дрочь.Я может часов 15 наиграл на сложном уровне.Была бы она чуть по компактнее было бы лучше.Но игра все равно хорошая.
Думаю может понерфить силу персонажа,что бы посложнее было.
А эффект глубины резкости при dlss не починили? Или те же частицы? // Иван Страждин
Вот, пусть выходят патчи, а я пока хорайзон закончу
Шикарные исправления
обрадовался обнове, спустя ~30минут игры опять "DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG"... когда уже эту срань пофиксят...
Мне помогло полное отключение масштабирования. Вместо него я включил сглаживание FSR 3. Однако на арене острова Ики у меня были вылеты в любом случае, но в других миссиях и местах их не было.
читаю и много пишут что проблемы в игре, я часами играю и все впорядке, интел5поколение,1650с. Пресет Средние настройки фсрКачество. все работает стабильно. Наверное одна их игр на которые не спешу качать обновы. пиратка конечно
Пишут в основном об острове Ики из dlc. Я до туда еще не дошел, в остальных местах все стабильно, тоже не качаю патчи, чтоб не поломать то, что и так работает.
никогда, потому что такая проблема вызвана крашем драйвера видеокарты и происходит это при нестабильном разгоне видеокарты либо если карточку по-тихоньку начинает утягивать в кремниевую вальгаллу
разгонами и не занимаюсь, и это не драйвера вылетают, а игра, т.к. при вылете драйвера если такое и происходит, сбрасываются настройки, у меня же все настройки в норме остаются, да и вылеты эти исключительно в данной игре...