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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.9 2 076 оценок

Для ПК-версии самурайского экшена Ghost of Tsushima Director's Cut вышло крупное обновление

butcher69
Новости

Nixxes и Sucker Punch сообщили о выходе третьего обновления для ПК-версии Ghost of Tsushima Director's Cut. Патч получился объемным — его вес составляет 6.7ГБ. Это обновление исправляет несколько проблем, о которых сообщало сообщество, и включает в себя улучшения стабильности, основанные на данных нашей системы сообщений о сбоях и отзывах пользователей.

Разработчики внесли изменения для решения проблемы отключения звука в некоторых ситуациях и улучшили стабильность игры для игроков, использующих графические процессоры AMD серии RX 7000. Более подробная информация об изменениях в этом обновлении приведена в примечаниях к патчу.

Разработчики выразили благодарность игрокам за то, что они "открывают для себя прекрасный остров Цусима на ПК" и ценят отзывы, которые помогают им сделать игру лучше.

Команды Nixxes и Sucker Punch продолжают следить за отзывами игроков и работать над будущими обновлениями.

33
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
GraF68ru

надо торрент перехешировать.

15
PG Trash
Более подробная информация об изменениях в этом обновлении приведена в примечаниях к патчу.

И вместо небольшого списка исправлений, даёт ссылку на ресурс, в котором для РФ игра не доступна. Г — лоГика.

Спойлер

Патч 3 уже доступен для режиссерской версии Ghost of Tsushima на ПК. Это обновление исправляет несколько проблем, о которых сообщило сообщество, и включает улучшения стабильности на основе данных нашей системы отчетов о сбоях и отзывов пользователей.

Мы внесли изменения, направленные на устранение отключения звука в определенных ситуациях, и улучшили стабильность игры для игроков, использующих графические процессоры AMD RX 7000 серии. Дополнительные сведения об изменениях в этом обновлении см. в примечаниях к выпуску ниже.

Мы благодарны, что так много игроков на ПК открывают для себя прекрасный остров Цусима, и мы очень ценим все отзывы, которые помогли нам улучшить игру. Команды Nixxes и Sucker Punch продолжают следить за отзывами и работать над обновлениями.

Примечания к выпуску v1053.3.0604.1051

Улучшения для устранения отключения звука в определенных ситуациях.
Различные улучшения стабильности.
Обновлен SDK PlayStation PC до версии 2.16 с улучшенной совместимостью с версиями Windows 11 Insider Preview.
Исправлена ​​проблема, из-за которой игра могла запускаться с черным экраном, когда в Windows 10 включен HDR.
Исправлены проблемы, которые могли возникнуть при сочетании HDR с эксклюзивным полноэкранным режимом в Windows 10.
Эффект «Блеск меча» теперь корректно работает в фоторежиме.
При открытии фоторежима с помощью контроллера Xbox или Steam Deck снимок экрана больше не выполняется.
Достижение «Момент во времени» теперь корректно разблокируется при использовании мыши.
Подсказки мыши и клавиатуры для «Небесного удара» теперь корректно отображаются в режиме «Легенды».
Различные исправления визуальных ошибок.
Исправлены различные ошибки пользовательского интерфейса.

7
Hoaxer

И ноль инфы про утечку памяти. Видимо несущественно.

0
real19911

интересно, здесь будет этот патч!?

3
GPoul

мог бы и купить игру)

-18
Et_alietum GPoul
24
kotasha GPoul

Купить ? не обойдутся, они ясно дали понять им не нужны деньги от 180 стран.

14
Rakot013 GPoul

Неа, не могу, в моей стране её не продают. Но зато раздают бесплатно)))

11
SeVeR_32 GPoul

Я и куплю, когда выйдет последний патч...
В торрент - маркете.

4
Djfkrbs

у меня только один раз пропал звук на острове ики, но решилось перезапуском кт

1
Starban

Даа...

1
B e s i k

Наиграл в этой игре пока всего пару часов она великолепна одна из лучших что мне встречались за последние несколько лет !

1
VIGITAL1

Подзаябывает потом уже.Когда в механике боя разберёшься,игра превращается в дрочь.Я может часов 15 наиграл на сложном уровне.Была бы она чуть по компактнее было бы лучше.Но игра все равно хорошая.

Думаю может понерфить силу персонажа,что бы посложнее было.

0
Пользователь ВКонтакте

А эффект глубины резкости при dlss не починили? Или те же частицы? // Иван Страждин

0
Iscander92

Вот, пусть выходят патчи, а я пока хорайзон закончу

0
Unicorling

Шикарные исправления

-1
DowncastKylian

обрадовался обнове, спустя ~30минут игры опять "DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG"... когда уже эту срань пофиксят...

-3
Jarvis666

Мне помогло полное отключение масштабирования. Вместо него я включил сглаживание FSR 3. Однако на арене острова Ики у меня были вылеты в любом случае, но в других миссиях и местах их не было.

1
janerossi

читаю и много пишут что проблемы в игре, я часами играю и все впорядке, интел5поколение,1650с. Пресет Средние настройки фсрКачество. все работает стабильно. Наверное одна их игр на которые не спешу качать обновы. пиратка конечно

2
ГАЗ-М20 janerossi

Пишут в основном об острове Ики из dlc. Я до туда еще не дошел, в остальных местах все стабильно, тоже не качаю патчи, чтоб не поломать то, что и так работает.

-1
Палыч Роков
обрадовался обнове, спустя ~30минут игры опять "DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG"... когда уже эту срань пофиксят...

никогда, потому что такая проблема вызвана крашем драйвера видеокарты и происходит это при нестабильном разгоне видеокарты либо если карточку по-тихоньку начинает утягивать в кремниевую вальгаллу

-1
DowncastKylian Палыч Роков

разгонами и не занимаюсь, и это не драйвера вылетают, а игра, т.к. при вылете драйвера если такое и происходит, сбрасываются настройки, у меня же все настройки в норме остаются, да и вылеты эти исключительно в данной игре...

0