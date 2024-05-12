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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.4 837 оценок

Другие магазины поддержали Steam и возвращают PC-игрокам средства за Ghost of Tsushima - Sony останется без денег

AceTheKing
Новости

Как стало известно, магазины Epic Games Store, Green Man Gaming и ряд других ретейлеров решили присоединиться к Steam касательно вопроса возврата денежных средств покупателям за игру Ghost of Tsushima в тех странах, где недоступна регистрация PSN и откуда Sony официально убрала игру из продажи.

На данный момент игра доступна для покупки лишь в 69-ти странах, где пользователь может официально зарегистрироваться в PSN. При этом игра недоступна к покупке в 180-ти странах мира - т.е. для огромной части населения планеты.

Ghost of Tsushima, согласно ранним опросам, являлась одной из самых ожидаемых игр от Sony для PC-игроков, наряду с Bloodborne и Demon's Souls. То, что должно было стать триумфом и одной из самых продаваемых игр Sony на PC, теперь, по итогу, будет недоступно для большинства стран и, вероятно, будет сильно распространено на торрент-трекерах.

Пользователи считают, что такое поведение Sony нельзя назвать никак иначе кроме как сумасшествие. Игроки критикуют компанию и считают, что Sony переизобрела в игровой индустрии настоящую расовую сегрегацию, поскольку приобретать её игры могут лишь представители "избранных" стран.

52
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
agula98

Оформил предзаказ на торренте, пока что никакого возврата нет выходит в срок 16 мая

45
satalataa

мдаа

-9
ДЕНДИ ЕКБ

до 16 го передумают игру выпускать...))

3
Anglerfish satalataa

А что "мдаа"? Запретили в России покупать - переехал в Казахстан. Теперь они запретили Helldivers 2 в Казахстане покупать. Хватит уже терпение испытывать - теперь соневские игры буду только пиратить, с чистой душой.

0
Fishlex

Такое ощущение, что Сони ищет способ самоубиться.

25
beyskard

Вот до чего доводит монополия, выиграли консольную гонку, теперь пытаются расширится на ПК, но на ПК они совсем не монополисты и такое не

2
Cyberpadla 3077

PSN головного мозга

19
Dry2Ice

Я правильно понимаю, что сони портировала свой главный козырь - эксклюзивы, чтобы иметь больше денег и аудитории, а сейчас отказывается от этих денег и аудитории. Самая рабочая схема из всех из всех что я слышал. С такими схемами даже я выгляжу, как компетентный финансовый консультант.

13
Челодой моловек 94

Все из-за жадности, чтобы не отстегивать другим крупным магазинам проценты. Как я понял они хотят продвигать свой магаз в пк сегменте, ну как говорится скупой платит дважды

3
Dry2Ice Челодой моловек 94

Это понятно, но куда логичнее было бы либо давать скидки или плюшки за создание аккаунта в псн и покупку там, либо изначально все бывшие эксклюзивы продавать исключительно там. Бугурт был бы в обоих случаях, но не соизмеримо меньший. Да и отсутствие прибыли из 180 стран едва ли покрывается отсутствием комиссии. Так что то да, скупой платит дважды, но тут скупость на грани с тупостью если честно.

1
Nell_0071

Ну и ладно, не сильно то и хотелось. Зелёный стим был, есть и будет открыт всегда!

8
Wing42

Ну что, когда там журналюхи какого-нибудь очередного Kotaku осмелятся написать, что Сони культивируют политику сегрегации и дискриминации, притесняют и угнетают? А, что? Такого не будет? Как же так!

5
Modern Fear

Сони всегда была стервозной злюкой

4
Oscilograf

Приятно видеть что сониопущенцы несут убытки. А поиграть могут все желающие. С торрента.

4
Azok OsKveRniTEJI

Надо как-то всем показать чтоб демонстрировали игру скаченную с торрента и показывали Сони, мол вы отказались, а мы играем бесплатно.)

-4
CT3H

Вот тока с такими ситуациями -они в конце концов передумают портировать на пк будущие игрули.. и уже не будет так по пиратски радостно.
Им как бы и от пк будет мало профита и + консолота на них перестанет кричать "Ни троште исклюзивы!".
Так что тут палка о двух концах.

2
hamshut

Поясните кто-нить: что за 180 стран, которых сони бойкотирует?! Вроде все начиналось с России, как список так увеличился?!

2
AceTheKing

Sony с недавних пор ввела для своих игр требование к регистрации в PSN, а в сервисе на данный момент нельзя зарегистрироваться в 180-ти странах мира.

И вместо того, чтобы убрать в этих странах требование к регистрации в PSN в PC-версии/начать официально работать в этих странах и добавить их для регистрации, эти гении решили просто не продавать там игры, отцепив большую часть планеты.

0
Пользователь ВКонтакте AceTheKing

// Олег Шахов

0
Папел

Мир не крутится вокруг РФ, не поверишь) Список стран всегда был ограничен. Россия и СНГ просто были в этом маленьком списке, до 22го года)

-9
Владимир Караганда Папел

Интересно, у меня была плойка 3 и 4 в свое время, разве там не тот же PSN стоит? Или это к аккаунту не имеет отношения?

0
Wertuoz128921 Владимир Караганда

Playstation network не был подключен в РФ. У тебя просто плойка подключалась к магазину и пс+

1
DemandingRufus

Интересные данные, конечно, но на нашей планете 193 страны, а не 249.

2
lirtm

потому что считают по айтемам из steamdb, а там не только страны

0
Vetrjak
1
Exies27

Неужели sony плевать на продажи?

0
Челодой моловек 94

Остаётся похвалить компанию за не сгибаемость и упрямость )

0
IY1982

какие продажи могут быть от Самоа, Барбадоса, Бангладеш и Анголы??? В списке этих стран исключительно страны в Африке, бедной части Юго-Восточной Азии и каким-то боком Япония, но там никто на ПК не играет в принципе кроме всякой онлайн-дрочильни типа КС и Дотки. Россия? С чего бы Сони заработали у нас, если все пиратят и игры выпускаются без защиты? Головой своей подумай.

-2
Anglerfish IY1982

Коммент из 2003 года?

0
Shadow-Death

Я думал только на соньке у меня проблемы с покупкой игр, а тут и на ПК подвезли какую-то дичь...

0
IY1982

какие проблемы с покупкой игр на Соньку? Не неси чушь.

0
Gutsz
Sony останется без денег
0
Челодой моловек 94

))

-1
BAZKIN

Сони такие:

0
jkneomaster
Как стало известно, магазины Epic Games Store, Green Man Gaming и ряд других ретейлеров решили присоединиться к Steam касательно вопроса возврата денежных средств покупателям за игру Ghost of Tsushima в тех странах, где недоступна регистрация PSN и откуда Sony официально убрала игру из продажи.
0
dnk-den
При этом игра недоступна к покупке в 180-ти странах мира - т.е. для огромной части населения планеты.

Да хватит уже гипертрофировать проблему, вы видели список этих стран, там у людей проблемы совершенно другого уровня, чем отсутствие PSN и пропажи игр из Steam. Эта типа "огромная часть населения планеты" в лучшем случае даст несколько процентов прибыли компании.

-1
GraF68ru

Без денег? 2+2 тут умеют складывать? Затраты сони на порты минимальные, плюс ко всему ее основные регионы и так генерируют основную прибыль, так что на остальные им плевать. Рабы и так сами побегут переоформляться в другие регионы, как это было во времена ухода с РФ рынка.

Единственное, что хоть как-то может повлиять на данную ситуацию это недовольство игроков в странах, где сони есть и если они начнут массово отменять предзаказы, чего на текущий момент не наблюдается.

-4
tvorog8088

Там и в основных регионах чокнешься привязывать, анкеты заполнять, мало кто этим захочет заниматься.

0
Pravdarub

Жили без Пека норм и дальше проживём. На печке порты всё равно не окупаются..

-4
Евгений Кондратенко

Так неокупаются, что почти все игры на ПК выходят. Шизоид

3