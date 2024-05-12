Другие магазины поддержали Steam и возвращают PC-игрокам средства за Ghost of Tsushima - Sony останется без денег

Конец XIII века. Монгольская империя, словно неудержимая волна, сметает всё на своем пути, стремясь подчинить себе Восток. И вот, на горизонте появляется огромный флот под командованием Хотун-хана — коварного и безжалостного стратега, не знающего пощады. Цусима — последняя преграда, отделяющая захватчиков от основной территории Японии.
Первая атака монголов стала для защитников острова настоящим кошмаром. Превосходящие силы противника обрушились на них, словно цунами, сметая всё на своём пути. Казалось, что надежды нет, и Цусима обречена пасть под натиском врага.
Но среди хаоса и отчаяния нашёлся тот, кто не сломался, кто готов бороться до конца — молодой самурай Дзин Сакай. На его глазах был уничтожен почти весь его клан, но он не отступил, не сдался. В его сердце горит жажда мести и стремление любой ценой защитить свой народ и освободить родную землю.
Однако Дзин понимает, что старые методы здесь не сработают. Традиционный путь самурая, кодекс чести — всё это теперь лишь помеха. Чтобы победить монголов, нужно действовать иначе, стать непредсказуемым, неуловимым. Так рождается Призрак — беспощадный мститель, не признающий правил и ограничений.
Вам предстоит встать на этот путь вместе с Дзином. Отриньте всё, чему вас учили, забудьте о чести и справедливости — на войне все средства хороши.
Перед вами встаёт грозный и непредсказуемый противник — монголы, чья военная мощь и опыт не знают равных. В их распоряжении огромный арсенал смертоносного оружия, способного сокрушить любую оборону. Чтобы противостоять такому врагу, Дзину придётся не только полагаться на свои старые навыки, но и осваивать новые, неожиданные приёмы. Только так у него появится шанс спасти Цусиму и защитить её жителей от страшной участи.
Катана — ваш самый верный друг и союзник в этой борьбе. Возьмите её в руки и почувствуйте себя настоящим самураем, несущим смерть и разрушение в ряды врагов. Каждый взмах клинка, каждый удар должен быть выверен и точен, ведь цена ошибки — жизнь. Станьте мастером меча, и пусть враги трепещут перед вашим искусством.
Также не стоит забывать и о других способах борьбы. Лук — грозное оружие в руках умелого стрелка. Освойте искусство стрельбы, научитесь поражать противника издалека, не давая ему приблизиться. Станьте незримой угрозой, тенью, несущей смерть на своих стрелах.
Иногда прямое столкновение — не лучший выбор. Здесь на помощь приходят скрытность и хитрость. Станьте призраком, неуловимым и смертоносным. Нападайте из теней, сбивайте врагов с толку, заставляйте их в страхе озираться по сторонам. Используйте окружение в своих целях, заманивайте противников в ловушки, бейте в спину.
Стоит отметить, что путешествие Дзина — это не только сражения и смерть. Это ещё и возможность увидеть Японию эпохи феодализма во всей ее красе. Вас ждёт огромный открытый мир, полный чудес и тайн. Исследуйте живописные пейзажи Цусимы, любуйтесь величественными горами и бескрайними полями. Посетите старинные храмы и святилища, прикоснитесь к богатой истории этой земли.
На своём пути вы встретите множество колоритных персонажей, у каждого из которых своя история и свои мотивы. Кто-то станет вашим верным другом и соратником, кто-то — заклятым врагом. Но все они — неотъемлемая часть этого мира.
Оформил предзаказ на торренте, пока что никакого возврата нет выходит в срок 16 мая
мдаа
до 16 го передумают игру выпускать...))
А что "мдаа"? Запретили в России покупать - переехал в Казахстан. Теперь они запретили Helldivers 2 в Казахстане покупать. Хватит уже терпение испытывать - теперь соневские игры буду только пиратить, с чистой душой.
Такое ощущение, что Сони ищет способ самоубиться.
Вот до чего доводит монополия, выиграли консольную гонку, теперь пытаются расширится на ПК, но на ПК они совсем не монополисты и такое не
PSN головного мозга
Я правильно понимаю, что сони портировала свой главный козырь - эксклюзивы, чтобы иметь больше денег и аудитории, а сейчас отказывается от этих денег и аудитории. Самая рабочая схема из всех из всех что я слышал. С такими схемами даже я выгляжу, как компетентный финансовый консультант.
Все из-за жадности, чтобы не отстегивать другим крупным магазинам проценты. Как я понял они хотят продвигать свой магаз в пк сегменте, ну как говорится скупой платит дважды
Это понятно, но куда логичнее было бы либо давать скидки или плюшки за создание аккаунта в псн и покупку там, либо изначально все бывшие эксклюзивы продавать исключительно там. Бугурт был бы в обоих случаях, но не соизмеримо меньший. Да и отсутствие прибыли из 180 стран едва ли покрывается отсутствием комиссии. Так что то да, скупой платит дважды, но тут скупость на грани с тупостью если честно.
Ну и ладно, не сильно то и хотелось. Зелёный стим был, есть и будет открыт всегда!
Ну что, когда там журналюхи какого-нибудь очередного Kotaku осмелятся написать, что Сони культивируют политику сегрегации и дискриминации, притесняют и угнетают? А, что? Такого не будет? Как же так!
Сони всегда была стервозной злюкой
Приятно видеть что сониопущенцы несут убытки. А поиграть могут все желающие. С торрента.
Надо как-то всем показать чтоб демонстрировали игру скаченную с торрента и показывали Сони, мол вы отказались, а мы играем бесплатно.)
Вот тока с такими ситуациями -они в конце концов передумают портировать на пк будущие игрули.. и уже не будет так по пиратски радостно.
Им как бы и от пк будет мало профита и + консолота на них перестанет кричать "Ни троште исклюзивы!".
Так что тут палка о двух концах.
Поясните кто-нить: что за 180 стран, которых сони бойкотирует?! Вроде все начиналось с России, как список так увеличился?!
Sony с недавних пор ввела для своих игр требование к регистрации в PSN, а в сервисе на данный момент нельзя зарегистрироваться в 180-ти странах мира.
И вместо того, чтобы убрать в этих странах требование к регистрации в PSN в PC-версии/начать официально работать в этих странах и добавить их для регистрации, эти гении решили просто не продавать там игры, отцепив большую часть планеты.
// Олег Шахов
Мир не крутится вокруг РФ, не поверишь) Список стран всегда был ограничен. Россия и СНГ просто были в этом маленьком списке, до 22го года)
Интересно, у меня была плойка 3 и 4 в свое время, разве там не тот же PSN стоит? Или это к аккаунту не имеет отношения?
Playstation network не был подключен в РФ. У тебя просто плойка подключалась к магазину и пс+
Интересные данные, конечно, но на нашей планете 193 страны, а не 249.
потому что считают по айтемам из steamdb, а там не только страны
Неужели sony плевать на продажи?
Остаётся похвалить компанию за не сгибаемость и упрямость )
какие продажи могут быть от Самоа, Барбадоса, Бангладеш и Анголы??? В списке этих стран исключительно страны в Африке, бедной части Юго-Восточной Азии и каким-то боком Япония, но там никто на ПК не играет в принципе кроме всякой онлайн-дрочильни типа КС и Дотки. Россия? С чего бы Сони заработали у нас, если все пиратят и игры выпускаются без защиты? Головой своей подумай.
Коммент из 2003 года?
Я думал только на соньке у меня проблемы с покупкой игр, а тут и на ПК подвезли какую-то дичь...
какие проблемы с покупкой игр на Соньку? Не неси чушь.
))
Сони такие:
Да хватит уже гипертрофировать проблему, вы видели список этих стран, там у людей проблемы совершенно другого уровня, чем отсутствие PSN и пропажи игр из Steam. Эта типа "огромная часть населения планеты" в лучшем случае даст несколько процентов прибыли компании.
Без денег? 2+2 тут умеют складывать? Затраты сони на порты минимальные, плюс ко всему ее основные регионы и так генерируют основную прибыль, так что на остальные им плевать. Рабы и так сами побегут переоформляться в другие регионы, как это было во времена ухода с РФ рынка.
Единственное, что хоть как-то может повлиять на данную ситуацию это недовольство игроков в странах, где сони есть и если они начнут массово отменять предзаказы, чего на текущий момент не наблюдается.
Там и в основных регионах чокнешься привязывать, анкеты заполнять, мало кто этим захочет заниматься.
Жили без Пека норм и дальше проживём. На печке порты всё равно не окупаются..
Так неокупаются, что почти все игры на ПК выходят. Шизоид