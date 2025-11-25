Ghost of Tsushima Director's Cut смогла прорубиться в десятку лучших чарта продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 18 по 25 ноября 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

В свежем рейтинге платных игр Steam практически ничего не изменилось — рынок по-прежнему держится за проверенных лидеров. Уже четвертую неделю подряд первое место занимает динамичный экстракшен-шутер ARC Raiders, демонстрируя завидную стабильность интереса игроков. При этом Escape from Tarkov не смогла надолго прижиться в десятке самых успешных игр и в данный момент находится на 32 месте без учета показателей условно-бесплатных.

Следом в чарте расположилась Battlefield 6, продолжающая удерживать внимание любителей масштабных сражений. Dispatch сохраняет свои позиции, тогда как Call of Duty: Black Ops 7 на этой неделе заметно просела.

Приятным сюрпризом стало возвращение в десятку Ghost of Tsushima: Director's Cut — единственной игры Sony, сумевшей показать впечатляющий результат благодаря удачной скидке. Только еще одна игра Marvel’s Spider-Man Remastered и его сиквел проявили куда меньшую активность аудитории.

Risk of Rain 2 тоже демонстрирует отличные результаты благодаря удачному дополнению Alloyed Collective, которое понравилась игрокам.