Ghost of Tsushima Director's Cut смогла прорубиться в десятку лучших чарта продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 18 по 25 ноября 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
В свежем рейтинге платных игр Steam практически ничего не изменилось — рынок по-прежнему держится за проверенных лидеров. Уже четвертую неделю подряд первое место занимает динамичный экстракшен-шутер ARC Raiders, демонстрируя завидную стабильность интереса игроков. При этом Escape from Tarkov не смогла надолго прижиться в десятке самых успешных игр и в данный момент находится на 32 месте без учета показателей условно-бесплатных.
Следом в чарте расположилась Battlefield 6, продолжающая удерживать внимание любителей масштабных сражений. Dispatch сохраняет свои позиции, тогда как Call of Duty: Black Ops 7 на этой неделе заметно просела.
Приятным сюрпризом стало возвращение в десятку Ghost of Tsushima: Director's Cut — единственной игры Sony, сумевшей показать впечатляющий результат благодаря удачной скидке. Только еще одна игра Marvel’s Spider-Man Remastered и его сиквел проявили куда меньшую активность аудитории.
Risk of Rain 2 тоже демонстрирует отличные результаты благодаря удачному дополнению Alloyed Collective, которое понравилась игрокам.
- ARC Raiders
- Steam Deck
- Battlefield 6
- Risk of Rain 2
- Risk of Rain 2: Alloyed Collective
- EA Sports FC 26
- Dispatch
- Hearts of Iron IV
- Call of Duty: Black Ops 7
- Ghost of Tsushima Director's Cut
Что то повелся отзывам, купил, а игра с анимациями уровня готики 3, а готика вышла в 2006 году!
Частично соглашусь. Посмотрел сериал про выжившего самурая, решил наконец то пройти. И да много таких моментов, что уровень графики прям глаз режет иногда, хотя всё на высоких стоит. Но всё же решил пройти наконец то, сюжет вроде ничего))
Вот что делает "качественная реклама" самураев в виде сериала. Сфера развлечений развивается буйно.
Хорошая игра.