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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.9 2 759 оценок

Ghost of Tsushima на PS4 и PS5 получает обновление с кроссплеем, скоро его также получит ПК-версия экшена

Gutsz
Новости

Несмотря на то, что основное внимание игроков сейчас приковано к ПК-версии Ghost of Tsushima, которая лишь недавно добралась до релиза, авторы экшена не забывают про консольные версии. Студия Sucker Punch Productions объявила, что выпустила свежее обновление игры на PS4 и PS5 с некоторыми улучшениями и активацией кроссплея.

Теперь игроки Ghost of Tsushima Director's Cut смогут объединиться для баталий в сетевых матчах на разных поколениях консолей. В патче 2.24 на PS4 и PS5 появилась обещанная функция кроссплея, которая доступна в режиме Legends. Кроме этого, обновление принесло несколько исправлений, направленных на улучшение стабильности экшена.

Команда Sucker Punch Productions заверила, что уже работает над выходом такого же патча для ПК. Сроки релиза обновления остаются неизвестными, однако разработчики настаивают на том, что это случится уже скоро. Патч принесет несколько улучшений, но главным его нововведением станет полная поддержка кроссплея для всех платформ.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
jax baron

Прям сильно так играют в legend? Что для него прям сильно вываливают обновы.

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