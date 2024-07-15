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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.9 2 750 оценок

Ghost of Tsushima получила хотфикс к 6-му патчу с исправлением ошибок и улучшением стабильности

monk70
Новости

Sucker Punch и Nixxes Software сегодня выпустили хотфикс к шестому обновлению ПК-версии Ghost of Tsushima. Хотфикс v1053.6.0712.1625 исправляет ошибку, которая вызывала проблемы у игроков, использующих турецкую раскладку клавиатуры, а также также включает улучшения стабильности для улучшения игрового процесса.

Заметки об исправлении:

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игра не запускалась при использовании турецкой раскладки клавиатуры.
  • Улучшения стабильности.
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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Alex-1785

Что там можно исправлять не пойму, с первого дня все нормально было, ни каких вылетов и багов не заметил.

1
w2k

Там же написано по русски: "Исправлена ​​ошибка, из-за которой игра не запускалась при использовании турецкой раскладки клавиатуры."

Ты чё, дурак, что ли? Или у тебя турецкая раскладка клавиатуры? Пёс. 🤣

7
kotasha

Чёт ретчет они не исправляют, там RT не правильно работает, ну ещё игра может вылетать.

0