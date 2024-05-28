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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.8 1 787 оценок

Ghost of Tsushima продолжает хорошо продаваться в Steam: продано уже несколько сотен тысяч копий

AceTheKing
Новости

Ghost of Tsushima от компании Sony продолжает хорошо продаваться на PC во вторую неделю после релиза: в глобальном топе бестселлеров Steam игра расположилась на 6-м месте, при этом почти все позиции, которые обошли её - это условно-бесплатные игры, за исключением Elden Ring и Steam Deck. Таким образом, среди ААА-игр Ghost of Tsushima располагается на втором месте продаж.

При этом пиковый онлайн игры продолжает находиться на высоком уровне и ежедневно достигает отметки в 50 тысяч игроков. Для сравнения: пиковый суточный онлайн у вышедшей на 5 дней позже Senua's Saga: Hellblade 2 достигает отметки всего в 1200 игроков.

Так же информацией о продажах игры поделился сервис SteamSpy: по его данным, на данный момент продажи игры составляют от 200 до 500 тысяч копий. При этом продажи Ghost of Tsushima были бы еще выше, если бы Sony не убрала игру из регионов где недоступен PSN, однако даже так игра стала одним из самых успешных PC-релизов издателя.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
tvorog8088

Да эти игры с пылесосом карты такое себе удовольствие, вроде начал но потом на Alone In The Dark переключился, сюжетные коридорные игры поприятней, открытый мир надоел.

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Пользователь ВКонтакте

Зелёный стим... // Максим Максимов

0
XeNTRoN

От 200 до 500 тысяч копий это очень слабый показатель для практически самой ожидаемой игры Сони на пк.Больше сможет только собрать Bloodbourne и может быть God of War Ragnarok.Но тут надо признать Сони сами виноваты нужно было денуво вставить в игру что бы никто не мог своровать и конечно продавать игру во всех странах.Может тогда игра бы собрала миллион копий за 2 недели.Сони сама отказалась от десятков миллионов долларов.

-10
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При стоимости 60$ за игру и продав от 200 до 500 сони заработала 12-30лямов(без учета комиссий\налогов) при том что игра обошлась в 60лямов и это за две недели.


Уже всем давно известно что днува особо не влияет на продажи как и бомж страны.

0
BluntZebulon
нужно было денуво вставить в игру

Ты так не говори...

0