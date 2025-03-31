Ghost of Tsushima - самый большой западный хит Sony в Японии со времен Crash Bandicoot 3

Западные игры довольно редко пользуются успехом в Японии. Тот факт, что Ghost of Tsushima уже разошлась в Японии тиражом более миллиона копий, достоин похвалы.. Фактически, приключенческий экшен от Sucker Punch стал первой западной игрой для PlayStation за последние 22 года, которой покорился такой результат, которым ранее могла похвастаться только Crash Bandicoot 3.

Об этом рассказал бывший руководитель Playstation Сюхэй Ёсида в интервью японскому изданию AV Watch. Он также рассказал, что такие игры, как God of War и Uncharted, будучи мировыми хитами, продолжают испытывать трудности с популярностью на японском рынке.

В то же время Ёсида отметил, что ситуация, по всей видимости, меняется, и западные игры становятся все более популярными в Японии. Сам он считает, что эти перемены во многом связаны с развитием интернета и снижением уровня неприязни к западной культуре. Также стоит отметить, что CERO, организация, отвечающая за выставление рейтингов играм в Японии, несколько смягчила свои требования, когда это касается западных игр.