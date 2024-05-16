Ghost of Tsushima уже взломали на PC - привязка режима Legends к PSN не стала проблемой

Конец XIII века. Монгольская империя, словно неудержимая волна, сметает всё на своем пути, стремясь подчинить себе Восток. И вот, на горизонте появляется огромный флот под командованием Хотун-хана — коварного и безжалостного стратега, не знающего пощады. Цусима — последняя преграда, отделяющая захватчиков от основной территории Японии.
Первая атака монголов стала для защитников острова настоящим кошмаром. Превосходящие силы противника обрушились на них, словно цунами, сметая всё на своём пути. Казалось, что надежды нет, и Цусима обречена пасть под натиском врага.
Но среди хаоса и отчаяния нашёлся тот, кто не сломался, кто готов бороться до конца — молодой самурай Дзин Сакай. На его глазах был уничтожен почти весь его клан, но он не отступил, не сдался. В его сердце горит жажда мести и стремление любой ценой защитить свой народ и освободить родную землю.
Однако Дзин понимает, что старые методы здесь не сработают. Традиционный путь самурая, кодекс чести — всё это теперь лишь помеха. Чтобы победить монголов, нужно действовать иначе, стать непредсказуемым, неуловимым. Так рождается Призрак — беспощадный мститель, не признающий правил и ограничений.
Вам предстоит встать на этот путь вместе с Дзином. Отриньте всё, чему вас учили, забудьте о чести и справедливости — на войне все средства хороши.
Перед вами встаёт грозный и непредсказуемый противник — монголы, чья военная мощь и опыт не знают равных. В их распоряжении огромный арсенал смертоносного оружия, способного сокрушить любую оборону. Чтобы противостоять такому врагу, Дзину придётся не только полагаться на свои старые навыки, но и осваивать новые, неожиданные приёмы. Только так у него появится шанс спасти Цусиму и защитить её жителей от страшной участи.
Катана — ваш самый верный друг и союзник в этой борьбе. Возьмите её в руки и почувствуйте себя настоящим самураем, несущим смерть и разрушение в ряды врагов. Каждый взмах клинка, каждый удар должен быть выверен и точен, ведь цена ошибки — жизнь. Станьте мастером меча, и пусть враги трепещут перед вашим искусством.
Также не стоит забывать и о других способах борьбы. Лук — грозное оружие в руках умелого стрелка. Освойте искусство стрельбы, научитесь поражать противника издалека, не давая ему приблизиться. Станьте незримой угрозой, тенью, несущей смерть на своих стрелах.
Иногда прямое столкновение — не лучший выбор. Здесь на помощь приходят скрытность и хитрость. Станьте призраком, неуловимым и смертоносным. Нападайте из теней, сбивайте врагов с толку, заставляйте их в страхе озираться по сторонам. Используйте окружение в своих целях, заманивайте противников в ловушки, бейте в спину.
Стоит отметить, что путешествие Дзина — это не только сражения и смерть. Это ещё и возможность увидеть Японию эпохи феодализма во всей ее красе. Вас ждёт огромный открытый мир, полный чудес и тайн. Исследуйте живописные пейзажи Цусимы, любуйтесь величественными горами и бескрайними полями. Посетите старинные храмы и святилища, прикоснитесь к богатой истории этой земли.
На своём пути вы встретите множество колоритных персонажей, у каждого из которых своя история и свои мотивы. Кто-то станет вашим верным другом и соратником, кто-то — заклятым врагом. Но все они — неотъемлемая часть этого мира.
поднять флаг
Поднят уже 21 минуту))))
В следующий раз пиши "Поднять паруса!" ))
ветер нам благоприятствует а большего и не надо
Да здравствует самый гуманный магазин видеоигр в миру. Ура товарищи
самый гуманный и доступный во всех странах мира!!
согласен
На абордаж!
Теперь игру так же смогут оценить жители 180-ти стран планеты и причем абсолютно бесплатно)))
Теперь осталось самое простое для них - купить ПК.))
либо воду ;)
хороооошшш)))
почему на этом сайте самые желчные вечно недовольные гнилые пользователи? отвратительно комментарии читать! все не так, все вокруг гоvно, все друг друга посылают... или вы так и общаетесь?
потому что он самый или один из самых густонаселённый сайтов по играм. А так запри 2х человек в одной комнате и они найдут причину перегрызть друг другу горло. ну и тут в основном пекари процентов 90% это самый злобный от природы контингент)
Не самые желчные и гнилые, это раз. Есть немало других сайтов которые гораздо хуже.
Ты здесь столько же сколько и я, тупых и однотипных комментов наверное уже почитал, но почему-то так и не понял что это ещё не настоящие конфронтации, настоящие удаляют моды, а ту хрень которую ты видишь это основа сайта с которой даже моды смирились, её очень трудно искоренить ибо таких гоvнолюбов много.
ээх были времена
Клоуны)
Сумараи!! ( Сонибои ) Вы Сдаетесь?!!
я 4 года назад поиграл, а ты поиграй сейчас)
Я помню какая боль была играть на пс4, там даже 30 фпс небыло, более менее было на пс5, но её уже нет
Спасибо за бета-тест, нынче а то неоптимизированные игры выходят хорошо что есть
я привык к 30 кадрам, если это сингл то там больше кинематографичности если так выразиться, но да с 60 кадрами лучше.
всегда пожалуйста )
Уже на торрентах от InsaneRamZes ® качаю :)
Брат не уходи с раздачи я только сел ее качать.
сидим в пятером на раздаче :)
Не люблю японщину, но за жителей 180 стран очень рад.
лучше переждать недельку, чтоб патчи завезли. знаем мы этот современный геймдев
Завидую терпению ждущих, я на первой секунде скачал, и это притом что я покупал ее на релизе в ps4, и добавлю что игра портирована вроде опытной командой баги думаю будут если есть, то не критические)
Когда у тебя в библиотеке сотня купленных не пройденных игр на очереди, ждать как-то проще)) Просто видимо ты играешь по 20 часов в сутки)
Та не игр много которые прохожу в данное время, могу перечислить Dead Space Remake, AC mirage, Horizon Forbidden West, 2 с открытыми мирами последнюю интенсивно прохожу, прошел больше половины, а главное что GOT стоит того вот и нет терпения ждать, давно хотел пройти с большим фпс, и на квм как бы новый экспириенс)
И охото тебе на квм в такое играть, когда ты уже привык к геймпаду, насколько я понимаю? Я играю на квм только в шутеры и изометрию на ПК, в остальное только геймпад.
Что-то новое всегда +, я на геймпадах можно сказать нормально наиграл, но по скилу всеравно средне играю, на квм удобнее, буду нагибать всех с лука, но в бб наверное удобнее геймпад да
чего и следовало ожидать. Поздравляю, товарищи!
Теперь Антил Даун ждём.
Спасибо Хироки Тотоки и его коллегам за то, что уберег людей от лишних трат)
Подскажите, где скачать можно?
РуТрекер, только что выложили. Сайт работает с впн
Без впн работает.У меня по крайней мере.
Спасибо
можете подсказать где? я вижу только для ps4 и ps5
гляньте здесь в чате игры (справа сверху вкладка). Я там ссылку скинул
Поднять паруса,берём приз на абордаж!
теперь подождем патчей и можно "купить в народном стиме"
Трех кратное Ура, товарищи!!!
Народ пиратский внемлите! На известных вам сайтах на графике поставьте сами знаете что! Почему Я когда что то где то качаю потом остаюсь на раздаче пока игра устанавливается что б и другие могли, ведь первые часы релиза самое то! Подбавьте скорости, пусть окружающие тоже порадуются
Давайте инфамос секонд сон следущий порт
ну атк сцена обозлилась на сони из за их выходок. Сейчас все наперегонки будут их пердолить сразу не релизе. При этом атомик хеарт даже ломать не собираются
Два года с покупки диска (хер знает зачем) ждал версию на ПК, но эти твари вынудили меня пойти на этот шаг - расчехлить свою пыльную, никому не нужную ПС4.
Чтоб так денуво ломали(
где репаки на торрентах?))
Тоже данную версию качаю =) // Влад Чичимов
Зачем репак если быстрее скачать portable и сразу запускать? // Александр Митурич
А все вижу торрент добавлен 4 минуты назад,ну ладно можно потестить теперь и на ПК)
где?? я все торренты обыскал
Да там скорость маленькая,можешь особо не надеяться,crackstatus.net.
как игра мужики
Для любителей японщины,их культуры,скачка на лошади по ветру ,ну и рубится на мечах(катана),также правда есть всякие доп.задания прикольные.
Играл в три последние игры про ассассинов? Это тоже самое, только в японии.
Щас уже домой и качать.
размер 64.39 гб. Интересно знать в наше время это для игр много или мало
Довольно таки немного
Можно сказать средне
Exodus 70Гб
danger ranger(1984)-5 килобайт
Call of Duty: Modern Warfare 231 гб)
Отпишись как запустишь поиграешь.Тоже хочу скачать.
Начало интересное, потом рутина скакать куда ветер дует,для любителей японщины,если не в чего играть.
Одна из немногих игр от сони которую хочется купить и поддержать, но сони принимают гениальные решения от которых действительно недополучат прибыль на пустом месте.
поднять паруса
Ну удачи им в продажах, 180 стран пойдут на торрент маркет и не копейки сони не дадут.
Да эта игра уже 100 раз окупилась... Пое**** им на эти 180 стран
А то Сони про это не в крсе)
О да,щас все на ультра и кайфовать в 2к
Обычно всегда покупаю игры или тестирую их на пиратке, потом покупаю. С Ghost of Tsushima так-же хотел поступить. Но теперь, после недавних действий Sony, только торрент, пока не исправят свою дебильную политику по отношению к фанатам, деля на "тех и этих"
Посмотрим что там за игрушка такая,честно видел только трейлер при анонсе пк,и так натыкался на пару новостей , не более...просто интересно годно или нет)) попробуем) 3 сида - 493 лича , пока такое себе по скорости)))
блин за 19 мин - 296 мб скачалось,вообще не серьезно) походу завтра только опробую)
Давно ее уже прошол на ps4 потом на ps5 щя и на пк пройду класная игра☺️
Игра стоящая в плане сюжетки? Играть тупо не во что.
Для любителей японщины
да
Я не очень "любитель японщины" но мне зашло, игра заточена для масс сегмента и делалась американцами, думаю зайдет большинству
Там показывается японская культура,вторжение монголов на остров Цусима,13 век вроде,древняя японщина.
Ну сюжет вроде не плохой, но это прям для фанатов юбисофт, такая же фигня
Факнули
Ну что, поднять паруса? Уже качаю. Как раз пока поем и помоюсь скачается. Всем удачной игры и пусть ваша катана разит без промаха.
ждем мод на CJ
За полтора часа 8к скачиваний только на одном ресурсе.
Как оптимизация? Может стоит подождать патчи?
Как можно взломать то, где нет защиты?
Пираты поднимите паруса на максимум, поддайте скорости пж
вот официальная ссылка на торрент
Дурики в Стиме уже во всю рушат рейтинг игре, строчат негативные обзоры про PSN и блокировку в 180 странах. Наверное купили игру только ради этого. Жаль их, таким никогда не угодишь. Какая вам разница есть в игре привязка или нет, она уже лежит на торренте, радуйтесь. Просто качайте и играйте. Продукт сам по себе годный, мало сейчас хороших игр.
// Константин Лис
Спасибо, пойду пиратить игру от помойки сони. Жду их скатывания до уровня юбиков
Чё там в зеленый магазин уже загрузили? // Иван Страждин
https://b+y+x+a+t+a+b.c+o+m/games/torrent_igry/rpg/ghost-of-tsushima-2020-2024/2-1-0-3321
Если кому надо. Перед началом загрузки галки с ненужных локализаций снимите - уберёте лишний вес.
З.Ы. "+" из начала ссылки только удалите).
елки-палки где ты был)
Загружаешь с полным пакетом локализаций?)
Я тупо всегда так делаю, но урок понял )
Ну вот, конкретно здесь около 10 ГБ можно убавить).
Читов то нет еще ,как там играть?
Ручками. Так кстати не особо читы нужны. Это вам не гриндилка от убейсофт.
За 45 лет даже мыслей ни разу не возникло играть с читами))) Вы какой-то отдельный подвид геймеров, любители читов))
Че там революция идёт как в Грузии долой псн да?
Даже качать нет ни какого желания по геймплею такой же унылый хлам какой тоннами клепают Юбисофт.
я бы сказал даже унылее,я ее прошел на пс5)тоска
а как станет она ?проблемой если она в онлайне хахахха // Андрей Павлов
Наверно когда правильно знак вопроса начнешь ставить в предложении которое бы понимали)