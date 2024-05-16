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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.4 874 оценки

Ghost of Tsushima уже взломали на PC - привязка режима Legends к PSN не стала проблемой

AceTheKing
Новости

Только что состоялся релиз Ghost of Tsushima на PC от студии Sucker Punch и компании Sony. Несмотря на то, что все игры от компании Sony выходят на PC без какой-либо защиты, в случае с данной игрой у пользователей были определенные опасения: Ghost of Tsushima стала первой игрой с привязкой кооперативного режима Legends к PSN.

И похоже что опасения оказались напрасными: игра уже появилась в сети - ее взломали с помощью обычного Steam-эмулятора от Mr.Goldberg. Привязка к PSN в данном случае не стала проблемой.

Благодаря взлому, теперь игру так же смогут оценить жители 180-ти стран планеты, которым игра с недавних пор оказалась недоступна для покупки из-за решения Sony ввести привязку учетной записи PSN для кооперативного режима даже в тех странах, где сервис официально недоступен.

116
135
Комментарии: 135
Ваш комментарий
niko1989

поднять флаг

72
Packolnikov1488

Поднят уже 21 минуту))))

28
Alkobarin

В следующий раз пиши "Поднять паруса!" ))

5
жмё

ветер нам благоприятствует а большего и не надо

2
1barac9U7ada7

Да здравствует самый гуманный магазин видеоигр в миру. Ура товарищи

50
Perseus_33

самый гуманный и доступный во всех странах мира!!

14
1barac9U7ada7 Perseus_33

согласен

4
david999666555

На абордаж!

28
DemoSqpeN

Теперь игру так же смогут оценить жители 180-ти стран планеты и причем абсолютно бесплатно)))

27
Costollom

Теперь осталось самое простое для них - купить ПК.))

-16
LeeonChik Costollom

либо воду ;)

-9
abdulfaizov

хороооошшш)))

12
KleptomaniacalAlbert

почему на этом сайте самые желчные вечно недовольные гнилые пользователи? отвратительно комментарии читать! все не так, все вокруг гоvно, все друг друга посылают... или вы так и общаетесь?

11
-zotik-

потому что он самый или один из самых густонаселённый сайтов по играм. А так запри 2х человек в одной комнате и они найдут причину перегрызть друг другу горло. ну и тут в основном пекари процентов 90% это самый злобный от природы контингент)

-11
MadPyramus

Не самые желчные и гнилые, это раз. Есть немало других сайтов которые гораздо хуже.
Ты здесь столько же сколько и я, тупых и однотипных комментов наверное уже почитал, но почему-то так и не понял что это ещё не настоящие конфронтации, настоящие удаляют моды, а ту хрень которую ты видишь это основа сайта с которой даже моды смирились, её очень трудно искоренить ибо таких гоvнолюбов много.

0
vertehwost

ээх были времена

8
VIGITAL1

Клоуны)

0
Лицо со шрамом

Сумараи!! ( Сонибои ) Вы Сдаетесь?!!

7
-zotik-

я 4 года назад поиграл, а ты поиграй сейчас)

-14
Unicorling -zotik-

Я помню какая боль была играть на пс4, там даже 30 фпс небыло, более менее было на пс5, но её уже нет

7
beyskard -zotik-

Спасибо за бета-тест, нынче а то неоптимизированные игры выходят хорошо что есть

3
-zotik- Unicorling

я привык к 30 кадрам, если это сингл то там больше кинематографичности если так выразиться, но да с 60 кадрами лучше.

-8
-zotik- beyskard

всегда пожалуйста )

-1
Flint7707

Уже на торрентах от InsaneRamZes ® качаю :)

7
AutoSafe

Брат не уходи с раздачи я только сел ее качать.

1
Flint7707 AutoSafe

сидим в пятером на раздаче :)

0
Denis Kyokushin
Благодаря взлому, теперь игру так же смогут оценить жители 180-ти стран планеты

Не люблю японщину, но за жителей 180 стран очень рад.

4
Алзак

лучше переждать недельку, чтоб патчи завезли. знаем мы этот современный геймдев

3
Челодой моловек 94

Завидую терпению ждущих, я на первой секунде скачал, и это притом что я покупал ее на релизе в ps4, и добавлю что игра портирована вроде опытной командой баги думаю будут если есть, то не критические)

0
MadDarkGuard Челодой моловек 94

Когда у тебя в библиотеке сотня купленных не пройденных игр на очереди, ждать как-то проще)) Просто видимо ты играешь по 20 часов в сутки)

0
Челодой моловек 94 MadDarkGuard

Та не игр много которые прохожу в данное время, могу перечислить Dead Space Remake, AC mirage, Horizon Forbidden West, 2 с открытыми мирами последнюю интенсивно прохожу, прошел больше половины, а главное что GOT стоит того вот и нет терпения ждать, давно хотел пройти с большим фпс, и на квм как бы новый экспириенс)

0
MadDarkGuard Челодой моловек 94

И охото тебе на квм в такое играть, когда ты уже привык к геймпаду, насколько я понимаю? Я играю на квм только в шутеры и изометрию на ПК, в остальное только геймпад.

0
Челодой моловек 94 MadDarkGuard

Что-то новое всегда +, я на геймпадах можно сказать нормально наиграл, но по скилу всеравно средне играю, на квм удобнее, буду нагибать всех с лука, но в бб наверное удобнее геймпад да

0
mrballpython

чего и следовало ожидать. Поздравляю, товарищи!

2
tvorog8088

Теперь Антил Даун ждём.

2
V3RB

Спасибо Хироки Тотоки и его коллегам за то, что уберег людей от лишних трат)

2
Mieke

Подскажите, где скачать можно?

1
mrballpython

РуТрекер, только что выложили. Сайт работает с впн

1
prince0 mrballpython

Без впн работает.У меня по крайней мере.

1
Mieke mrballpython

Спасибо

0
qweeqweqweqwqweqewqqw mrballpython

можете подсказать где? я вижу только для ps4 и ps5

0
mrballpython qweeqweqweqwqweqewqqw

гляньте здесь в чате игры (справа сверху вкладка). Я там ссылку скинул

0
nikvik jm

Поднять паруса,берём приз на абордаж!

1
Тисекрий

теперь подождем патчей и можно "купить в народном стиме"

1
Дон Пабло

Трех кратное Ура, товарищи!!!

1
1barac9U7ada7

Народ пиратский внемлите! На известных вам сайтах на графике поставьте сами знаете что! Почему Я когда что то где то качаю потом остаюсь на раздаче пока игра устанавливается что б и другие могли, ведь первые часы релиза самое то! Подбавьте скорости, пусть окружающие тоже порадуются

1
LUCIFER_AGGRESSOR
1
Kirill_2008G

Давайте инфамос секонд сон следущий порт

1
puzzo88888

ну атк сцена обозлилась на сони из за их выходок. Сейчас все наперегонки будут их пердолить сразу не релизе. При этом атомик хеарт даже ломать не собираются

1
MadDarkGuard

Два года с покупки диска (хер знает зачем) ждал версию на ПК, но эти твари вынудили меня пойти на этот шаг - расчехлить свою пыльную, никому не нужную ПС4.

1
Alex Row

Чтоб так денуво ломали(

1
DenisKarabass

где репаки на торрентах?))

0
Пользователь ВКонтакте

Тоже данную версию качаю =) // Влад Чичимов

-4
Пользователь ВКонтакте

Зачем репак если быстрее скачать portable и сразу запускать? // Александр Митурич

-1
PuaJl4eJl

А все вижу торрент добавлен 4 минуты назад,ну ладно можно потестить теперь и на ПК)

0
Винтони

где?? я все торренты обыскал

0
PuaJl4eJl Винтони

Да там скорость маленькая,можешь особо не надеяться,crackstatus.net.

0
КристианПобединский

как игра мужики

0
PuaJl4eJl

Для любителей японщины,их культуры,скачка на лошади по ветру ,ну и рубится на мечах(катана),также правда есть всякие доп.задания прикольные.

0
MadDarkGuard

Играл в три последние игры про ассассинов? Это тоже самое, только в японии.

0
borsic

Щас уже домой и качать.

0
sergeu78

размер 64.39 гб. Интересно знать в наше время это для игр много или мало

0
beyskard

Довольно таки немного

4
Челодой моловек 94

Можно сказать средне

2
Denis Kyokushin

Exodus 70Гб

1
sergeu78 Denis Kyokushin

danger ranger(1984)-5 килобайт

0
Челодой моловек 94 sergeu78

Call of Duty: Modern Warfare 231 гб)

1
Комментарий удален
prince0

Отпишись как запустишь поиграешь.Тоже хочу скачать.

0
PuaJl4eJl prince0

Начало интересное, потом рутина скакать куда ветер дует,для любителей японщины,если не в чего играть.

0
Just-a-your-King

Одна из немногих игр от сони которую хочется купить и поддержать, но сони принимают гениальные решения от которых действительно недополучат прибыль на пустом месте.

0
KILLA06

поднять паруса

0
kotasha

Ну удачи им в продажах, 180 стран пойдут на торрент маркет и не копейки сони не дадут.

0
Фанатище Ubisoft

Да эта игра уже 100 раз окупилась... Пое**** им на эти 180 стран

3
MadDarkGuard

А то Сони про это не в крсе)

0
Bassota277

О да,щас все на ультра и кайфовать в 2к

0
Artery Kaulitz

Обычно всегда покупаю игры или тестирую их на пиратке, потом покупаю. С Ghost of Tsushima так-же хотел поступить. Но теперь, после недавних действий Sony, только торрент, пока не исправят свою дебильную политику по отношению к фанатам, деля на "тех и этих"

0
Abramski90

Посмотрим что там за игрушка такая,честно видел только трейлер при анонсе пк,и так натыкался на пару новостей , не более...просто интересно годно или нет)) попробуем) 3 сида - 493 лича , пока такое себе по скорости)))

блин за 19 мин - 296 мб скачалось,вообще не серьезно) походу завтра только опробую)

0
inkomniak

Давно ее уже прошол на ps4 потом на ps5 щя и на пк пройду класная игра☺️

0
Eclair_93

Игра стоящая в плане сюжетки? Играть тупо не во что.

0
PuaJl4eJl

Для любителей японщины

0
Челодой моловек 94

да

0
Челодой моловек 94 PuaJl4eJl

Я не очень "любитель японщины" но мне зашло, игра заточена для масс сегмента и делалась американцами, думаю зайдет большинству

0
PuaJl4eJl Челодой моловек 94

Там показывается японская культура,вторжение монголов на остров Цусима,13 век вроде,древняя японщина.

0
_TEZ_

Ну сюжет вроде не плохой, но это прям для фанатов юбисофт, такая же фигня

0
EvgeniiV

Факнули

0
Slow Slade Snow Snake
0
Raphtallia

Ну что, поднять паруса? Уже качаю. Как раз пока поем и помоюсь скачается. Всем удачной игры и пусть ваша катана разит без промаха.

0
alexmegaking

ждем мод на CJ

0
Рогал_Дорн

За полтора часа 8к скачиваний только на одном ресурсе.

0
Незнайка на Земле4444

Как оптимизация? Может стоит подождать патчи?

0
SaintsEagle

Как можно взломать то, где нет защиты?

0
TRUE_KILLUMINATI

Пираты поднимите паруса на максимум, поддайте скорости пж

0
r23dom

вот официальная ссылка на торрент

-1
Jarvis666

Дурики в Стиме уже во всю рушат рейтинг игре, строчат негативные обзоры про PSN и блокировку в 180 странах. Наверное купили игру только ради этого. Жаль их, таким никогда не угодишь. Какая вам разница есть в игре привязка или нет, она уже лежит на торренте, радуйтесь. Просто качайте и играйте. Продукт сам по себе годный, мало сейчас хороших игр.

-1
Пользователь ВКонтакте

// Константин Лис

-2
Сей Мей

Спасибо, пойду пиратить игру от помойки сони. Жду их скатывания до уровня юбиков

-2
Пользователь ВКонтакте

Чё там в зеленый магазин уже загрузили? // Иван Страждин

-2
Котян Сутоевич
Спойлер

https://b+y+x+a+t+a+b.c+o+m/games/torrent_igry/rpg/ghost-of-tsushima-2020-2024/2-1-0-3321


Если кому надо. Перед началом загрузки галки с ненужных локализаций снимите - уберёте лишний вес.
З.Ы. "+" из начала ссылки только удалите).

-2
Челодой моловек 94

елки-палки где ты был)

0
Котян Сутоевич Челодой моловек 94

Загружаешь с полным пакетом локализаций?)

0
Челодой моловек 94 Котян Сутоевич

Я тупо всегда так делаю, но урок понял )

0
Котян Сутоевич Челодой моловек 94

Ну вот, конкретно здесь около 10 ГБ можно убавить).

1
IgorGor

Читов то нет еще ,как там играть?

-4
Raphtallia

Ручками. Так кстати не особо читы нужны. Это вам не гриндилка от убейсофт.

0
MadDarkGuard

За 45 лет даже мыслей ни разу не возникло играть с читами))) Вы какой-то отдельный подвид геймеров, любители читов))

1
Twitch Stream Moments

Че там революция идёт как в Грузии долой псн да?

-5
saa0891

Даже качать нет ни какого желания по геймплею такой же унылый хлам какой тоннами клепают Юбисофт.

-5
SULIK 712

я бы сказал даже унылее,я ее прошел на пс5)тоска

0
Пользователь ВКонтакте

а как станет она ?проблемой если она в онлайне хахахха // Андрей Павлов

-7
Goodvini

Наверно когда правильно знак вопроса начнешь ставить в предложении которое бы понимали)

0