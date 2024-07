Ghost Of Tsushima возглавила чарты продаж в США в мае благодаря выходу ПК-версии

Как объявила Circana, Ghost Of Tsushima стала самой продаваемой игрой в США в мае, немного обойдя Paper Mario: The Thousand Year Door. Следует отметить, что Paper Mario, вероятно, превзошла Ghost Of Tsushima, поскольку цифры были довольно близки, но Nintendo не учитывает цифровые продажи. Ghost Of Tsushima была 71-й самой продаваемой игрой месяцем ранее, поэтому можно с уверенностью сказать, что запуск на ПК сыграл здесь главную роль.

В целом май был довольно скудным месяцем, единственными новыми участниками месяца были Paper Mario, Homeworld 3 (14-е место) и F1 24 (18-е место). Call of Duty Modern Warfare 3, Helldivers 2 и MLB The Show 24 замыкают пятерку лучших. Бестселлер апреля Stellar Blade опустился на 10-е место.

В целом по продажам за год по-прежнему лидирует Helldivers 2, за ней следуют Modern Warfare 3, Dragons Dogma 2, MLB The Show 24 и Final Fantasy 7 Rebirth, замыкающие пятерку лучших. Также стоит отметить, что эксперимент Xbox с выходом игр на PlayStation, похоже, идет хорошо, так как Sea Of Thieves поднялась на 13-е место среди самых продаваемых игр года, сохранив за собой место третьей самой продаваемой игры на PlayStation.

Аппаратное обеспечение демонстрировало тенденцию к снижению в течение всего года, и май продолжил эту тенденцию, снизив продажи аппаратного обеспечения на 40% за месяц по сравнению с 2023 годом. Аппаратное обеспечение в целом за год снизилось на 30%, причем Switch упала больше всего.

PlayStation 5 снова стала самой продаваемой консолью по количеству единиц и потраченным деньгам, в то время как Xbox заняла второе место по потраченным деньгам, а Switch — второе место по количеству проданных единиц.