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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.9 2 688 оценок

Ghost Of Tsushima возглавила чарты продаж в США в мае благодаря выходу ПК-версии

monk70
Новости

Как объявила Circana, Ghost Of Tsushima стала самой продаваемой игрой в США в мае, немного обойдя Paper Mario: The Thousand Year Door. Следует отметить, что Paper Mario, вероятно, превзошла Ghost Of Tsushima, поскольку цифры были довольно близки, но Nintendo не учитывает цифровые продажи. Ghost Of Tsushima была 71-й самой продаваемой игрой месяцем ранее, поэтому можно с уверенностью сказать, что запуск на ПК сыграл здесь главную роль.

В целом май был довольно скудным месяцем, единственными новыми участниками месяца были Paper Mario, Homeworld 3 (14-е место) и F1 24 (18-е место). Call of Duty Modern Warfare 3, Helldivers 2 и MLB The Show 24 замыкают пятерку лучших. Бестселлер апреля Stellar Blade опустился на 10-е место.

В целом по продажам за год по-прежнему лидирует Helldivers 2, за ней следуют Modern Warfare 3, Dragons Dogma 2, MLB The Show 24 и Final Fantasy 7 Rebirth, замыкающие пятерку лучших. Также стоит отметить, что эксперимент Xbox с выходом игр на PlayStation, похоже, идет хорошо, так как Sea Of Thieves поднялась на 13-е место среди самых продаваемых игр года, сохранив за собой место третьей самой продаваемой игры на PlayStation.

Аппаратное обеспечение демонстрировало тенденцию к снижению в течение всего года, и май продолжил эту тенденцию, снизив продажи аппаратного обеспечения на 40% за месяц по сравнению с 2023 годом. Аппаратное обеспечение в целом за год снизилось на 30%, причем Switch упала больше всего.

PlayStation 5 снова стала самой продаваемой консолью по количеству единиц и потраченным деньгам, в то время как Xbox заняла второе место по потраченным деньгам, а Switch — второе место по количеству проданных единиц.

-7
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
warp 37

В основном благодаря сонииграм, в этом году есть во что играть.

1
Лидер_Мур

Кэп

0
Firеfuck

Поздновато автор скопипастил информацию.

0
Пользователь ВКонтакте

Мда, 4.5к у нас стоит. // Сергей Максимов

0
ED61

вполне годно

0
ED61
0
tvorog8088

Актуальная инфа подъехала, через 2 месяца)))

-1
monk70

Информация актуальная, данные опубликованы сегодня.

2
Гемор

Я не вкурил почему эту игру хвалят. Скачал, побегал 15 минут, прошел обучалку да и снес. Может не мой сеттинг. Ну и графон какой-то слабенький тоже.

-1
cheezypizey

Нормально там все с графоном, не технологичная, но есть на что посмотреть. Тебе сеттинг не зашел, это абсолютно нормально.

2
Саша Борцов

вот тут, бидон, соглашусь. Скучновата если честно.

0