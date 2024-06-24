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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.9 2 531 оценка

Hellblade 2, Ghost of Tsushima и Hades 2 - названы самые популярные релизы в Steam за май

Gutsz
Новости

Прошлый месяц оказался удивительно насыщенным качественными игровыми релизами. Об этом ясно свидетельствует свежий отчет Valve о популярных новинках в цифровом магазине Steam. На PC появились несколько ожидаемых сиквелов, включая долгожданный экшен Ghost of Tsushima, который долгое время оставался эксклюзивом PlayStation.

Безусловно, главным релизом мая стал Ghost of Tsushima. Игра порадовала многих пользователей отличной оптимизацией, приятными технологическими улучшениями и общим качеством игры. В игру за всё время играли более 77 тысяч пользователей Steam, что свидетельствует о успешном релизе для платной игры, изначально выходившей на консолях.

Среди популярных новинок также оказался сиквел Hellblade. Проект получил массу критики, и, казалось бы, релиз игры прошел почти незамеченным, однако Senua's Saga: Hellblade 2 всё же вошла в список популярных релизов на Steam.

Популярные игры в мае, расположенные в случайном порядке:

  • Ghost of Tsushima: Director's Cut
  • Senua's Saga: Hellblade 2
  • Hades 2
  • Soulmask
  • WARNO
  • Rabbit and Steel
  • Little Kitty, Big City
  • Nine Sols
  • Songs of Conquest
  • Selaco
  • Fabledom
  • F1 24

Популярные бесплатные новинки в Steam:

  • Cats
  • 100 Istanbul Cats
  • Puppet Master: The Game
  • Tap Wizard 2
  • The WereCleaner
0
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Гемор

Проект получил массу критики, и, казалось бы, релиз игры прошел почти незамеченным, однако Senua's Saga: Hellblade 2 всё же вошла в список популярных релизов на Steam.

Как бенчмарк многие ставили сеньку. Играть, само собой, никто не будет в нее.

-1
-zotik-

Поиграть пока дошик заваривается и к тому времени успеть пройти

0
SEV DRAKE

Настолько всё плохо с играми, что даже симулятор ходьбы в топе.

-2