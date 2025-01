Japan Studio и Ёсида помогли Ghost of Tsushima стать хитом в Японии

В 2020 году на PS4 состоялся релиз Ghost of Tsushima, которую очень хвалили за повествование, геймплей и проработку мира. Впрочем, нашлась в мире одна страна, в которой остались довольны контентом игры: Япония! В интервью каналу Kinda Funny Games Сюхэй Ёсида, бывший руководитель PlayStation Studios поделился секретами успеха.

По его словам, сперва Sucker Punch с опаской отнеслась к идее создания проекта из-за культуры данного региона. Так как в случае просчетов можно разгневать часть сообщества, а сам проект может стать мишенью для нешуточной критики. Впрочем, на помощь разработчикам пришел сам Сюхэй Ёсида, в то время являвшийся президентом SIE Worldwide Studios и Japan Studio. В качестве своего рода консультантов они помогли игре вписаться в культуру региона.

Чтобы это стало реальностью, Ёсида и команда Japan Studio тщательно проанализировали Ghost of Tsushima. Обратная связь, позволяющая игроку почувствовать себя погруженным в азиатскую культуру и не разочаровать японскую публику, возымела должный эффект, и игра стала одним из самых главных хитов того года, пусть и оказалась « в тени» The Last of Us Part 2 по наградам.

В итоге получилась очень хорошая история: Нейт Фокс и Джейсон Коннелл, режиссеры приключений Дзина Сакая, стали постоянными послами острова Цусима. По словам Хироки Хитакацу, мэра региона, эта пара «таким чудесным образом распространила имя и историю Цусимы по всему миру».