"Никто не навязывал нам свою точку зрения": Аналитик назвал причины успеха Ghost of Tsushima в Японии

Ghost of Tsushima - один из самых популярных и рейтинговых экшенов последних лет, события которого разворачиваются в феодальной Японии. Правда, это не означает, что в ней все в точности соответствует историческим фактам, что не помешало игре завоевать популярность у японских геймеров. О причинах подобного успеха рассказал Кенсаку Намэра, аналитик агентства Nomura Securities Group.

В игре от Sucker Punch Studios мы побываем в Японии во время первого монгольского нашествия. И хотя игра повествует об исторических событиях, в ней есть некоторые вольности, как то: географические изменения или элементы, несоответствующие заданным реалиям.

Впрочем, эти несоответствия не вызывали критики со стороны японских игроков: как объясняет Намэра, это объясняется тем, что игра - чисто развлекательный продукт, в котором практически нет никакой навязываемой идеологии или культуры.

Если игра содержит изображения, демонстрирующие западноцентричный взгляд на историю, или предполагает, что «японская культура и история формировались и направлялись Западом», или описания, которые, как представляется, вымышленно описывают роль Японии в исторических событиях, это, естественно, вызовет жесткую негативную реакцию рынка.

Разработчики Ghost of Tsushima неоднократно подчеркивали, что их игра ставит на первое место развлечение и не стремится быть воссозданием истории один в один. И все же, несмотря на этот развлекательный подход, при создании Ghost of Tsushima Sucker Punch много сил потратили на проработку сюжета. Они посетили Японию, консультировались с историками и специалистами в области японского искусства боя на мечах. Они даже не стали использовать в игре реальных исторических личностей, вняв советам своих консультантов. В исторических играх и медиа важно не только соответствие историческим фактам. Необходимо хорошо понимать культуру страны и историю, а также не навязывать свою собственную идеологию и, прежде всего, ставить на первое место развлекательную часть.

Проявив понимание культуры и избежав фальши, разработчики Ghost of Tsushima сделали игру о Японии, которая полюбилась японцам. Из этого Намэра делает вывод, что с точки зрения исторической тематики «для игр и медиа важно вовсе не соответствие историческим фактам. В первую очередь важно глубокое понимание культуры и истории, а также отсутствие навязывания какой-либо идеологии и, прежде всего, приоритет развлекательной ценности».

Ghost of Tsushima доступна для PS4/PS5 и PC. Недавно Sucker Punch Productions анонсировала продолжение, Ghost of Yotei, выход которого запланирован на 2025 год для PS5.