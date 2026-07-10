Опубликован тизер с персонажами аниме Ghost of Tsushima: Legends

Компании Aniplex и Crunchyroll представили новый тизер аниме Ghost of Tsushima: Legends, посвященный ключевым персонажам будущего сериала. Премьера состоится в 2027 году эксклюзивно на платформе Crunchyroll.

Аниме основано на многопользовательском режиме Ghost of Tsushima: Legends, созданном студией Sucker Punch Productions. История расскажет о самурае, который вместе с союзниками защищает остров Цусима от вторжения Монгольской империи, сочетая исторические события с элементами японского фольклора и мистики.

Режиссером проекта выступает Таканобу Мидзуно, производством занимается HAYATE Inc., а за анимацию отвечает студия KAMIKAZE DOUGA.

Сценарий создают Сатоси Маэдзима и Гэн Уробути из NITRO PLUS, причем Уробути также курирует общую структуру истории. Дизайн персонажей разрабатывает Такаси Окадзаки, известный по работе над Afro Samurai.

Премьера аниме Ghost of Tsushima: Legends состоится в 2027 году на Crunchyroll.