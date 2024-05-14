ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.3 849 оценок

Перед релизом на ПК режиссерская версия Ghost of Tsushima получит еще одно обновление

Gutsz
Новости

В преддверии скорого запуска самурайского экшена Ghost of Tsushima разработчики из студии Sucker Punch вернулись к активной поддержке проекта и работают над новыми обновлениями. Оригинальная версия игры на консолях недавно получила свежий патч, однако авторы готовятся выпустить еще один. Режиссерская версия Ghost of Tsushima в скором времени будет обновлена до версии 2.20, которая принесет ряд исправлений и прочие улучшения.

Подробности нового обновления для Ghost of Tsushima пока не раскрываются. Разработчики лишь отметили, что его выход состоится в течение нескольких дней. Весьма вероятно, обновление будет выпущено в день выхода ПК-версии игры, чтобы обеспечить стабильность сетевого режима и поддержку кросс-игры.

Как сообщается, будущий патч будет в основном сконцентрирован на улучшении кроссплея для всех игроков и платформ. Вместе с релизом экшена на ПК команда Sucker Punch обещает также отслеживать сообщения игроков об оптимизации. В случае необходимости они готовы выпустить хотфиксы для решения технических неисправностей.

Выход Ghost of Tsushima: Director's Cut на ПК состоится 16 мая 2024 года.

12
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
DemoSqpeN

Выход Ghost of Tsushima: Director's Cut на торрентах состоится 16 мая 2024 года

21
Abarmot90

Отлично. Пираточка будет отполерована на выходе

9
agula98

Ни один порт Сони не был отполирован на выходе,всегда приходилось полгодика ждать пока они все отполируют

7
Abarmot90 agula98

Для проверки хватит

2
Гамер132 agula98

Не заметил такое в боге войны

0
caliskan agula98

Хорайзон отлично идет со старта

-3
Гасен agula98

Дейз гон был вроде отличный на старте.

4
GraF68ru

Сони молодцы, за задержку выхода на пк игру бесплатно в 180 регионах выдают, уважаю.

9
slamm86

Ещё и силы тратят на полировку того,. что не продаться большим тиражом,. если вообще хоть что то продаться.

2
Twitch Stream Moments

А мне повезло у коревана игру не отобрали, буду через семейный доступ играть)))

3
Ezdeaz

вот будит ржака если Denuvo запилят какже будит полыхать=)

1
CognitiveFarhad

Да не , не запилят. Обычно известно стоит ли в игре денуво за неделю или две до выхода, а тут уже 3 дня осталось

0
sapphire_n CognitiveFarhad

Не помню какая игра, в нее денуву запихнули за день релиза.

0
Сергей Понащенко CognitiveFarhad

Да ага, ну. В некоторых играх она обнаруживается в день релиза. Люди уже ждут на торренте, а там оказывается денува)) Не раз такое было.

0
Кей Овальд

Спасибо приставочникам за бета-тест.

1
shecter

В апреле покупал гифтом,до сих пор у меня,но если отберут,сохраню деньги на другую игру,а призрака скачаю.Одно расстраивает,я очень хотел GT7 на пк и есть возможность её выхода,но теперь это ожидание бесполезно,если санёк не поменяют свою,тупорылую политику.

0
Джин Мори

Не отберут. Они физически не могут отобрать ключи. Но вот в игру тебя возможно не пустят.

0