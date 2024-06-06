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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.9 2 150 оценок

ПК-версия Ghost of Tsushima Director's Cut получила хотфикс с исправлением сетевого режима

butcher69
Новости

Недавний порт Ghost of Tsushima для ПК был хорошо принят как пользователями, так и журналистами. Вслед за объемным патчем был представлен маленький хотфикс.

Это обновление содержит улучшения для мультиплеерного режима "Легенды" и вносит улучшения в систему поиска других игроков. Обновление небольшое и весит всего около 22MB.

Команды Nixxes и Sucker Punch продолжают следить за отзывами игроков и работать над будущими обновлениями.

Релиз ПК-версии Ghost of Tsushima Director's Cut состоялся 16 мая 2024 года.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Ellie Williams

у нас нету сетевого режима

5
вупсич пупсич

Мне не нравится эта игра. Кто приведет аргументы в пользу этой игры? Сюжет хороший?

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Пользователь ВКонтакте

Привести аргументы,напрягаться,что бы ты соизволил поиграть?
Не нравится - пропусти мимо. // Влад Винчестер

1
Sivispacempb

А мне очень нравится , особенно общий стиль и атмосфера , красивейшие пейзажи , для глаз игра сплошное любование , даже клише о самураях этой игре идут на пользу , крепкий исторический экшн , сюжет звёзд с неба не хватает , но в целом и не вызывает желания все забросить .

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