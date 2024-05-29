ПК-версия Ghost of Tsushima получила хотфикс с исправленным багом противоборства

Недавний порт Ghost of Tsushima для ПК получил множество похвал как от критиков, так и от игроков. Даже лучшие игры время от времени нуждаются в исправлениях, поэтому для игры был выпущен хотфикс, устраняющий досадную ошибку противостояния, о которой игроки сообщали с момента запуска.
Исправление, выпущенное в Steam и Epic Games Store 29 мая, конкретно нацелено на ошибку Ghost of Tsushima, из-за которой игроки на ПК не могли использовать функцию противостояния при игре с высокой частотой кадров.
Исправление доступно для #GhostOfTsushimaPC в Steam и магазине Epic Games Store. Это обновление касается сообщений игроков о том, что функция противостояния не работает должным образом при игре с высокой частотой кадров.
Других изменений в этом исправлении нет. Обратите внимание, что у нас есть более крупное обновление с большим количеством улучшений и исправлений ошибок, которое мы скоро выпустим. Еще раз спасибо за игру в Ghost of Tsushima Director's Cut на ПК и за предоставленный вклад, который помогает нам улучшать игру!
Надеемся, что с выходом этого исправления ошибка противостояния больше не будет беспокоить игроков. Возможно, что еще более важно, в объявлении говорится, что в разработке находится «более крупное обновление с большим количеством улучшений и исправлений ошибок», поэтому можно ожидать, что в какой-то момент в ближайшем будущем оно станет доступно.
Это исправление появилось всего через день после выхода патча 2 для игры 28 мая. Обновление было предназначено для повышения стабильности графических процессоров AMD Radeon и добавления «различных улучшений» в стабильность совместной многопользовательской игры и подбора игроков в режиме Legends.
Уверен что это заслуга этого парня ! :-)
Молодцы, из-за вылетов и именно багнутой пртивостоянием приостановил прохождение после 1 акта.
А где фикс?