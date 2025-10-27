ПК-версия Ghost of Tsushima получила патч с поддержкой FSR 4 и Steam Deck, а также стала доступна для регионов без PSN

Sucker Punch Productions и Nixxes Software выпустили патч 8 для Ghost of Tsushima Director’s Cut на ПК, что стало важным событием для портативных геймеров: одиночная кампания теперь официально сертифицирована Steam Deck. Помимо сертификации, обновление добавляет специальную графическую предустановку для Steam Deck и многочисленные улучшения пользовательского интерфейса, направленные на оптимизацию игрового процесса на портативной платформе Valve. Патч также обновляет AMD FSR до версии 3.1.4, повышает производительность и устраняет ряд проблем со сбоями и стабильностью, о которых сообщили игроки.

Кроме того, знаменитый многопользовательский онлайн-режим Legends для Ghost of Tsushima был выделен в отдельный бесплатный загружаемый контент Steam для владельцев Director’s Cut. Существующие владельцы автоматически сохранят полный доступ, а новым игрокам нужно будет лишь один раз активировать бесплатный загружаемый контент. Для сетевой игры в режиме Legends по-прежнему требуется учётная запись PlayStation Network. Эти изменения, в сочетании с рядом исправлений ошибок и оптимизаций, продолжают улучшения игры после выхода на ПК.

Также игра стала доступна для покупки в регионах без PlayStation Network.

Заметки к выпуску патча 8