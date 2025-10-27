ПК-версия Ghost of Tsushima получила патч с поддержкой FSR 4 и Steam Deck, а также стала доступна для регионов без PSN

Sucker Punch Productions и Nixxes Software выпустили патч 8 для Ghost of Tsushima Director’s Cut на ПК, что стало важным событием для портативных геймеров: одиночная кампания теперь официально сертифицирована Steam Deck. Помимо сертификации, обновление добавляет специальную графическую предустановку для Steam Deck и многочисленные улучшения пользовательского интерфейса, направленные на оптимизацию игрового процесса на портативной платформе Valve. Патч также обновляет AMD FSR до версии 3.1.4, повышает производительность и устраняет ряд проблем со сбоями и стабильностью, о которых сообщили игроки.
Кроме того, знаменитый многопользовательский онлайн-режим Legends для Ghost of Tsushima был выделен в отдельный бесплатный загружаемый контент Steam для владельцев Director’s Cut. Существующие владельцы автоматически сохранят полный доступ, а новым игрокам нужно будет лишь один раз активировать бесплатный загружаемый контент. Для сетевой игры в режиме Legends по-прежнему требуется учётная запись PlayStation Network. Эти изменения, в сочетании с рядом исправлений ошибок и оптимизаций, продолжают улучшения игры после выхода на ПК.
Также игра стала доступна для покупки в регионах без PlayStation Network.
Заметки к выпуску патча 8
- Игра Ghost of Tsushima (одиночная игра) теперь проверена на совместимость со Steam Deck.
- Режим Legends для многопользовательской игры теперь доступен как отдельное дополнение в Steam.
- Различные оптимизации пользовательского интерфейса для Steam Deck.
- Добавлены графические настройки Steam Deck.
- Исправлена ошибка со звуком, возникавшая у некоторых игроков во время миссии «Вечное синее небо».
- Исправлен сбой, связанный с системой ввода Steam.
- AMD FSR обновлён до версии 3.1.4
- При включении AMD FSR 4 в драйвере игра теперь также отображает эту версию в меню и лаунчере.
- Различные оптимизации производительности и улучшения стабильности.
На торрентах давно этот скучный кал доступен, а сертификация не поможет как игра давала дай бог 30 фпс на деке так и будет
Теперь все в сборе, ждём Wolverine в Steam :)
Даже Сэкбой , он же такой себе , нет ? )
Until Dawn нету до сих
Жаль не йотей, но и его время придет. А так неделю назад проходил цусиму, кайфанул как не в себя снова, формула юбисофтодрочильни тут работает на уровне ведьмака 3, где ты просто не успеваешь уставать от всех активностей в игре. А навигация в виде ветра это вообще находка для всей индустрии и жаль, что ее пока никто не принял во внимание.
Находка с навигацией была еще со времен первого Метро, когда по пламени огня зажигалки можно было увидеть направление к цели. Не приживаются подобные новации по известной причине: игроки привыкли к более простым указыващим маркерам или ориентирам.
Достаточно вспомнить недавнюю Клейр Обскюр, которую критиковали за отсутствие мини-карты, хотя это было сделано специально для более глубокого погружения в процесс. Но вместо того, чтобы любоваться красотами и атмосферой, игроки битый час хотят глазеть на интерфейс.
А так соглашусь, в Цусиме есть чем заняться и на что посмотреть.
А говорили продажи сони не нужно, сразу стали давать заднею.
Крутяк! Завтра надо заценить)