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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.3 841 оценка

По данным Джейсона Шрайера, у Sucker Punch в разработке только Ghost of Tsushima 2

monk70
Новости

Недавно появились предположения Джеффа Грабба о новой игре Sly Cooper, которая находится в разработке в Sucker Punch Productions. Известный журналист Bloomberg и инсайдер индустрии Джейсон Шрайер в Твиттере опроверг эту информацию.

«К сожалению, в этом нет правды. Sucker Punch — студия одного проекта. Причина, по которой Ghost of Tsushima 2 еще не вышла, заключается в том, что на создание ААА-игр сейчас уходит 5-7 лет. Кроме того, Sucker Punch меньше, чем большинство других разработчиков ААА-игр».

Геймеры в Интернете были взволнованы и в то же время скептически отнеслись к предположениям Джеффа Грабба, и, поскольку мы знаем репутацию Джейсона Шрайера в индустрии видеоигр, скорее всего, на данный момент игра Sly Cooper в разработке не находится.

Это не должно вызывать удивления, поскольку Sucker Punch в 2022 году заявили, что на данный момент они не работают над какой-либо игрой Sly Cooper или другими играми из-за того, что они сосредоточены на больших играх, таких как Ghost of Tsushima и ее продолжение.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
floyPex

И почему они InFamous забросили?

4
Egik81

А кого ГГ делать из проводников теперь ?

0
RavinSakara

Потому что герой был белым.

0
Egik81 RavinSakara

Там героиня была проныра вроде. И игра была самостоятельным дополнением.

0
Без негатива

С жирной фемкой пуляющей радугой в белых спермобаков угнетателей, все по заветам сони)))

1
Egik81

Логично сериал продолжается. Учитывая что сонька отправила первую часть на ПК. А это означает что зеленный свет второй части дан и ее доделают по крайне мере для своей платформы. А потом снова через пару лет выпустят на ПК.

0
Пользователь ВКонтакте

Интересно они решили поиздеваться этой новостью // Алексей Маковецкий

0
Пользователь ВКонтакте

А как же infamous // Максим Кутузов

0
Пользователь ВКонтакте

Новый инфеймос: ну да ну да пошел я // Алексей Смирнов

0