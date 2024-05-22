По мнению японского продюсера Ghost of Tsushima, сравнивать её с Assassin's Creed: Shadows не имеет особого смысла

Сравнивать AC: Shadows и Ghost of Tsushima бессмысленно. Продюсер японской версии GoT комментирует дискуссии о новой игре Ubisoft
Продюсер японской локализации Ghost of Tsushima отмечает, что шедевр Sucker Punch тоже вряд ли можно назвать "исторической" игрой. Тем не менее, он советует не сравнивать ее с Assassin's Creed: Shadows.
Японская Assassin's Creed заслужила неприязнь многих геймеров. Некоторые из них уже начали сравнивать эту игру с другими играми на самурайскую тематику, но, по словам продюсера японоязычной версии Ghost of Tsushima, сравнивать ее с Assassin's Creed: Shadows не имеет особого смысла.
Как несложно догадаться, те, кто сравнивает эти две игры, хотят показать, что Ubisoft не потрудилась в точности воссоздать Японию эпохи Сэнгоку в своей новой игре. Вот только, как отмечает Дайсуке "Dice" Исидатэ, GoT также вряд ли можно назвать "реалистичной" игрой с исторической точки зрения.
В международной версии Ghost of Tsushima игрокам читали стихи хайку, несмотря на то, что поэзия хайку получила широкое распространение только в период Эдо (то есть в XVII веке; действие GoT происходит в XII веке). К этому добавляются и другие неточности, такие как "убранная" гигантская статуя Будды и отношение самураев к чести, не говоря уже о локациях, большинство из которых никогда не существовало на заглавном острове. Создатели "позаимствовали" их из других мест в Японии. Сюжет, частично вдохновленный реальными событиями, даже не стоит упоминания.
Исидатэ подчеркнул, что когда он присоединился к работе над GoT, команда Sucker Punch Productions с самого начала настаивала на том, что они "создают развлекательное мероприятие, а не урок истории".
Однако разработчики также стремились "создать игру, которая не оскорбит японцев" и будет ближе к японским историческим драмам, чем к голливудским фильмам.
Именно на последнюю цель Исидатэ указывает как на возможный источник успеха Ghost of Tsushima. Это связано с тем, что игру отличает не "объективная историческая точность", а "субъективный стиль" исторической драмы. Другими словами, GoT создавалась не как "реалистичная" игра с исторической точки зрения, а как произведение, пронизанное "японскостью".
Японский продюсер не стал напрямую защищать AC: Shadows. Тем не менее, он отметил, что эти две игры создавались с совершенно разными целями, поэтому их нелегко сравнивать. Особенно сейчас, когда игра от Ubisoft еще не поступила в продажу. Кто знает, возможно, как заявил Исидатэ, после дебюта новой Assassin's Creed окажется, что она будет считаться "лучшей" игрой в сеттинге Японии?
Некоторые пользователи согласны с мнением разработчика... по крайней мере, когда речь идет о Ghost of Tsushima. Если "небольшой" отход от исторической правды привел к "классной" атмосфере и красивым локациям, то игроки в большинстве своем не возражают против таких неточностей.
Тем не менее, не все фанаты GoT одинаково снисходительны к Assassin's Creed: Shadows. Некоторые указывают на то, что разработчики первой игры "уважают" культуру чужой для них страны (Японии), которая якобы не видна из того, что представила Ubisoft. Еще один момент — все больше людей сходятся во мнении, что сравнивать AC: Shadows с GoT не имеет особого смысла, как и сравнивать обе игры с Sekiro.
Стоит отметить, что, по словам продюсера Карла Онни, Assassin's Creed: Shadows ожидается более "детальной", чем предыдущие части серии. Разработчик также подтвердил возможность выбора диалогов и - в соответствии с традициями серии, особенно в последних частях - некоторые элементы фэнтези, сохраняя при этом "аутентичность".
Да никто в здравом уме сравнивать и не будет. Тем более в Призраке Цусимы Я ещё ни одного черножопого негра (самурая) не нашёл, но видят боги стараюсь) Может кто подскажет если находил там, хочу ему кровь пустить ( в смысле игровому персонажу в игре хочу убить черномазого негра(самурая)) если они вообще водятся эти самые черножопые (самураи)
Ну да, ибо Ассассин`с Крид тупо не вывезет.
Сравнивать только в том что они похоже по смыслу от части. Герой из тени за все хороше против всего плохого, как и в асасинах, вот все. Мне хоть и нравится серия асасинов, но я не задумываясь обменялбы их все на цусисиму 2 которая скорее всего и не цусиме то и будет.
Это вообще разные игры
Конечно разные. Сравнивать золото с г..ном дурная идея.