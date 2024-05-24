ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.7 1 572 оценки

Похоже, ПК-версия Ghost of Tsushima уже принесла Sony порядка 30 миллионов долларов

monk70
Новости

В сети появилось предположение, что Ghost of Tsushima Director’s Cut для ПК уже заработала для Sony более 30 миллионов долларов.

Рассматривается только версия Steam, которая на данный момент имеет более 18 000 отзывов пользователей. Очевидно, что это будут люди из разных регионов мира, и некоторые из них, возможно, заплатили больше (или меньше), чем другие. Однако есть показатель, согласно которому количество продаж может вполне точно соответствовать количеству обзоров в Steam.

Если посмотреть глубже в цифры, то окажется, что еще в 2013 году продажи были в 70+ раз больше, чем количество отзывов, однако в 2021 году эта цифра упала до примерно 30. Если это все еще применимо сегодня, то если мы возьмём 18 000 отзывов пользователей и умножим их на 30, мы получим около 540 000 проданных копий. Умножаем эту цифру на запрашиваемую цену в 59,99 долларов США и получаем доход более 32 миллионов. Тем не менее, может быть ряд возвратов из-за бомбардировки негативными отзывами со стороны недовольных игроков из-за требование учетной записи PSN.

Однако как эта цифра соотносится с другими играми для PlayStation, которые сейчас продаются на ПК? По словам бывшего генерального директора SIE Джима Райана:

  • Horizon: Zero Dawn было продано 2 398 000 копий на ПК за 1,5 года.
  • God Of War (2018) было продано 971 000 копий на ПК за 2,5 месяца.
  • Days Gone было продано 852 000 копий за 10 месяцев.
  • Horizon: Zero Dawn принесла доход в 60 миллионов долларов, God of War (2018) — 26,2 миллиона долларов, а Days Gone — 22,6 миллиона долларов.

Если принять во внимание, что Ghost of Tsushima всё же принесла 32 миллиона долларов, то это довольно хороший показатель, учитывая, что данные не включают цифры в Epic Games Store. Хотя это меркнет по сравнению с цифрами продаж на консолях, стоит учитывать небольшую стоимость порта на ПК, долю Steam и то, насколько это повлияет на реальную прибыль.

12
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
powerGLASS

Ой, а что это такое? Оказывается выпускать консольные игры (причем хорошо оптимизированные) на ПК можно и это прибыльное дело?

8
ZackSnyder

по твоему 30 миллионов - это много?

-5
valera antonov ZackSnyder

За 8 дней + не считая эпиков то вполне отлично

2
Олег Фамилия ZackSnyder

ТЫ что дурак? Это пол бюджета игры за неделю

0
Челодой моловек 94

Игра хорошая без б, но надеемся Sony пересмотрит свою чсвшную политику

8
ckott4

Ты хотел сказать "игроки пересмотрят свою терпильную политику"?

-5
Челодой моловек 94 ckott4

я нейтрален, те кто хотел купить купили те кто нет не купили, я наприммер покупал ее на ps4, сейчас забрал бесплатно с островом ики в придачу, считаю купивших молодцами, ведь если продажи были совсем низкие то боюсь что сони вообще передумает выпускать игры на пк

6
Миханик Шестеренкин

А вот если бы дали купить босоногим папуасам, получили бы ещё больше миллионов.

6
ZAUSA

"А вот в зеленом магазине..."

2
Almadir

Ну логично. Игра годная весьма. Купил и не жалею.

1
Wing42

Купил и отобрали. Скачал и не жалею, игра годная, сони гондоны.

2
bysaturn

А про комиссии автор забыл, да?

1
ZackSnyder

это уже высшая математика.

0
Олег Фамилия

Дак эпики не в счет, примерно 30 и получается

0
1barac9U7ada7

А сколько бы принесла прибыли Ghost of Tsushima если б вышла одновременно и на ПК и на консолях и без дурацких ограничении, по примеру код, без всяких дурацких привязок

0
ZackSnyder

принесла бы меньше, чем отдельные продажи на пс4 и 5, и пк.

1
Schong Di

Ух, а сколько они потеряли, когда с торрента качали порядком 30к человек.

0
erkins007

Та приблизительно и по пику можно посчитать пик*10 вот вам продажи на старте.

0
Brock_Harrison

до сгорания пуканов консольщиков 5.4.3.2.1....
консольщиков бомбить будет дико ибо как же так сони посмела эксклюзив на пк слить плак плак.

-1
Миханик Шестеренкин

Остуди трахание. Подавляющему большинству консольщикам фиолетово на эти сливы.

1
Brock_Harrison Миханик Шестеренкин

но а другим нет ибо они так яростно защищают свои в кавычках эксклюзивы.

1
Max Dibister

Такое ощущение, будто ты из 2012-года вылез, а то и раньше. Я уже лет 5 минимум не видел, чтобы у кого-то пукан сгорал по таким поводам. У меня у самого и пятая плойка, и норм пк, но даже рад, что поиграют в такую игру почти все.

-3
Миханик Шестеренкин Brock_Harrison

Ваще пох!

1
Brock_Harrison Max Dibister

напишите что хотели бы видеть бладборн на пк и увидите реакцию сонибоев. ^-^

1
hpi

По-моему это мизер по сравнению с затратами на разработку и портирование.

-2
KleptomaniacalAlbert

Конечно портировать игру не просто и не дёшево! но не настолько как создать игру с нуля, поэтому если было бы не выгодно, то сони не покупала студию для портирования своих игр.

0
erkins007

На портирование там затрыты околонулевые. Не больше ляма

0
ZackSnyder

именно. там сейчас чистой прибыли лямов на 10 в лучшем случае. на это даже инди не сделаешь.

0
JohnTornton

как же ща будет гореть у аутов из 180 бесполезных регионов

-3