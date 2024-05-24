Похоже, ПК-версия Ghost of Tsushima уже принесла Sony порядка 30 миллионов долларов

В сети появилось предположение, что Ghost of Tsushima Director’s Cut для ПК уже заработала для Sony более 30 миллионов долларов.
Рассматривается только версия Steam, которая на данный момент имеет более 18 000 отзывов пользователей. Очевидно, что это будут люди из разных регионов мира, и некоторые из них, возможно, заплатили больше (или меньше), чем другие. Однако есть показатель, согласно которому количество продаж может вполне точно соответствовать количеству обзоров в Steam.
Если посмотреть глубже в цифры, то окажется, что еще в 2013 году продажи были в 70+ раз больше, чем количество отзывов, однако в 2021 году эта цифра упала до примерно 30. Если это все еще применимо сегодня, то если мы возьмём 18 000 отзывов пользователей и умножим их на 30, мы получим около 540 000 проданных копий. Умножаем эту цифру на запрашиваемую цену в 59,99 долларов США и получаем доход более 32 миллионов. Тем не менее, может быть ряд возвратов из-за бомбардировки негативными отзывами со стороны недовольных игроков из-за требование учетной записи PSN.
Однако как эта цифра соотносится с другими играми для PlayStation, которые сейчас продаются на ПК? По словам бывшего генерального директора SIE Джима Райана:
- Horizon: Zero Dawn было продано 2 398 000 копий на ПК за 1,5 года.
- God Of War (2018) было продано 971 000 копий на ПК за 2,5 месяца.
- Days Gone было продано 852 000 копий за 10 месяцев.
- Horizon: Zero Dawn принесла доход в 60 миллионов долларов, God of War (2018) — 26,2 миллиона долларов, а Days Gone — 22,6 миллиона долларов.
Если принять во внимание, что Ghost of Tsushima всё же принесла 32 миллиона долларов, то это довольно хороший показатель, учитывая, что данные не включают цифры в Epic Games Store. Хотя это меркнет по сравнению с цифрами продаж на консолях, стоит учитывать небольшую стоимость порта на ПК, долю Steam и то, насколько это повлияет на реальную прибыль.
Ой, а что это такое? Оказывается выпускать консольные игры (причем хорошо оптимизированные) на ПК можно и это прибыльное дело?
по твоему 30 миллионов - это много?
За 8 дней + не считая эпиков то вполне отлично
ТЫ что дурак? Это пол бюджета игры за неделю
Игра хорошая без б, но надеемся Sony пересмотрит свою чсвшную политику
Ты хотел сказать "игроки пересмотрят свою терпильную политику"?
я нейтрален, те кто хотел купить купили те кто нет не купили, я наприммер покупал ее на ps4, сейчас забрал бесплатно с островом ики в придачу, считаю купивших молодцами, ведь если продажи были совсем низкие то боюсь что сони вообще передумает выпускать игры на пк
А вот если бы дали купить босоногим папуасам, получили бы ещё больше миллионов.
"А вот в зеленом магазине..."
Ну логично. Игра годная весьма. Купил и не жалею.
Купил и отобрали. Скачал и не жалею, игра годная, сони гондоны.
А про комиссии автор забыл, да?
это уже высшая математика.
Дак эпики не в счет, примерно 30 и получается
А сколько бы принесла прибыли Ghost of Tsushima если б вышла одновременно и на ПК и на консолях и без дурацких ограничении, по примеру код, без всяких дурацких привязок
принесла бы меньше, чем отдельные продажи на пс4 и 5, и пк.
Ух, а сколько они потеряли, когда с торрента качали порядком 30к человек.
Та приблизительно и по пику можно посчитать пик*10 вот вам продажи на старте.
до сгорания пуканов консольщиков 5.4.3.2.1....
консольщиков бомбить будет дико ибо как же так сони посмела эксклюзив на пк слить плак плак.
Остуди трахание. Подавляющему большинству консольщикам фиолетово на эти сливы.
но а другим нет ибо они так яростно защищают свои в кавычках эксклюзивы.
Такое ощущение, будто ты из 2012-года вылез, а то и раньше. Я уже лет 5 минимум не видел, чтобы у кого-то пукан сгорал по таким поводам. У меня у самого и пятая плойка, и норм пк, но даже рад, что поиграют в такую игру почти все.
Ваще пох!
напишите что хотели бы видеть бладборн на пк и увидите реакцию сонибоев. ^-^
По-моему это мизер по сравнению с затратами на разработку и портирование.
Конечно портировать игру не просто и не дёшево! но не настолько как создать игру с нуля, поэтому если было бы не выгодно, то сони не покупала студию для портирования своих игр.
На портирование там затрыты околонулевые. Не больше ляма
именно. там сейчас чистой прибыли лямов на 10 в лучшем случае. на это даже инди не сделаешь.
как же ща будет гореть у аутов из 180 бесполезных регионов