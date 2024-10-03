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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
9 3 202 оценки

После анонса Ghost Of Yotei количество игроков в Ghost Of Tsushima выросло на 50%

Gruz_
Новости

В прошлом месяце была представлена Ghost of Yotei, благодаря чему последний State of Play не стал очередным праздником дремоты. Из трейлера игры мы узнали, что ее действие будет происходить спустя 300 лет после событий Ghost of Tsushima, а главным героем на этот раз станет женщина.

Даже несмотря на то, что между Ghost of Yotei и Ghost of Tsushima не будет почти ничего общего, поскольку Дзин Сакаи как бы уже давно мертв и похоронен, игроки в большом количестве стали возвращаться обратно в игру.

По данным портала TrueTrophies, отслеживающего еженедельное количество игроков для каждой популярной игры на PS4 и PS5, через неделю после официального анонса Ghost of Yotei количество игроков Ghost of Tsushima увеличилось на 53 %: игра поднялась с 35-го места в чарте на 26-е. Это на 17,9 % меньше, чем у The Last of Us Part 1, которая не так давно появилась в PlayStation Plus Extra.

К сожалению, пока неизвестно, кто пополнил ряды игроков - просто вернувшиеся игроки или совсем новички в серии. Возможно, именно анонс Ghost of Yotei помог вернуть Ghost of Tsushima в бэклог тех, кто планировал со временем заняться игрой, а возможно, анонс сподвиг людей на повторное прохождение игры. Скорее всего, здесь сочетается и то, и другое..

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Комментарии: 21
Ваш комментарий
Janekste

Если бы не бан 180 стран по PSN, тогда онлайн игроков вырос бы гораздо серьёзнее. А так многие играют в торрент версию и не попадают в учёт по онлайну, ибо легально игру не купить без танцев с бубнами на большей части планеты.

Как по мне, Ghost Of Tsushima гениальный шедевр, а вот на счёт Ghost Of Yotei у меня большие опасения из-за инфы о повесточке.

8
Jlyan

ого, а за что бан на первую часть?

0
Темный-Властелин Jlyan

это не бан, игра не доступна во всех странах где нет псн официально

0
aptem4ka

Насколько я знаю, игра продается в странах без PSN (кроме РФ и РБ), просто недоступен сетевой режим. Так что вполне норм, ибо кому то дрочилово сетевое нужно

1
Kostya_Vong

Увидев трейлер Ghost Of Yotei, понял что будет аналог Ghost Of Tsushima, ну или что-то похожее, и, вроде обрадовался, ибо Ghost Of Tsushima очень понравилась, но. Досмотрев трейлер до конца понял что полная фигня, кому-то конечно зайдёт, т.к. на вкус и цвет все фломастеры разные, но повестка прям перегибает в трейлере.

0
BluntZebulon Kostya_Vong

что же там перегибает? Кроме женского персонажа на главной роли не заметно ничего. Больше вопросов вызывает выбор актрисы озвучивания

0
Mihanbo

унылая хрень...

2
Thinker_724

банальная игра что её так хейтят

2
SOLUS5678

Игроки намекают что им нравится история Дзина а не какой то там крестьянки.

0
MakeshiftEcho

Как всегда все ноют, но в Ghost of Yotei будут играть

-7
caliskan

Не факт. Не всем 1 часть зашла. Я ее забросил часов через 15

7
Filka77 caliskan

не всем,еденицам от общего кол-ва ,думаете на это будут обращать внимание разрабы или еще кто то кроме тех ,кому не понравилась)

1
pam007666

играть может Быть, а вот покупать врятли, точнее нет

0
simiola caliskan

92% игроков стима игра понравилась, а ты представитель меньшинства

-2
Mihanbo simiola

мух всегда больше чем бабочек...

-2