После анонса Ghost Of Yotei количество игроков в Ghost Of Tsushima выросло на 50%

В прошлом месяце была представлена Ghost of Yotei, благодаря чему последний State of Play не стал очередным праздником дремоты. Из трейлера игры мы узнали, что ее действие будет происходить спустя 300 лет после событий Ghost of Tsushima, а главным героем на этот раз станет женщина.

Даже несмотря на то, что между Ghost of Yotei и Ghost of Tsushima не будет почти ничего общего, поскольку Дзин Сакаи как бы уже давно мертв и похоронен, игроки в большом количестве стали возвращаться обратно в игру.

По данным портала TrueTrophies, отслеживающего еженедельное количество игроков для каждой популярной игры на PS4 и PS5, через неделю после официального анонса Ghost of Yotei количество игроков Ghost of Tsushima увеличилось на 53 %: игра поднялась с 35-го места в чарте на 26-е. Это на 17,9 % меньше, чем у The Last of Us Part 1, которая не так давно появилась в PlayStation Plus Extra.

К сожалению, пока неизвестно, кто пополнил ряды игроков - просто вернувшиеся игроки или совсем новички в серии. Возможно, именно анонс Ghost of Yotei помог вернуть Ghost of Tsushima в бэклог тех, кто планировал со временем заняться игрой, а возможно, анонс сподвиг людей на повторное прохождение игры. Скорее всего, здесь сочетается и то, и другое..