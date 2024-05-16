Предзаказ Ghost of Tsushima занял первое место в списке лидеров продаж в Steam

Конец XIII века. Монгольская империя, словно неудержимая волна, сметает всё на своем пути, стремясь подчинить себе Восток. И вот, на горизонте появляется огромный флот под командованием Хотун-хана — коварного и безжалостного стратега, не знающего пощады. Цусима — последняя преграда, отделяющая захватчиков от основной территории Японии.
Первая атака монголов стала для защитников острова настоящим кошмаром. Превосходящие силы противника обрушились на них, словно цунами, сметая всё на своём пути. Казалось, что надежды нет, и Цусима обречена пасть под натиском врага.
Но среди хаоса и отчаяния нашёлся тот, кто не сломался, кто готов бороться до конца — молодой самурай Дзин Сакай. На его глазах был уничтожен почти весь его клан, но он не отступил, не сдался. В его сердце горит жажда мести и стремление любой ценой защитить свой народ и освободить родную землю.
Однако Дзин понимает, что старые методы здесь не сработают. Традиционный путь самурая, кодекс чести — всё это теперь лишь помеха. Чтобы победить монголов, нужно действовать иначе, стать непредсказуемым, неуловимым. Так рождается Призрак — беспощадный мститель, не признающий правил и ограничений.
Вам предстоит встать на этот путь вместе с Дзином. Отриньте всё, чему вас учили, забудьте о чести и справедливости — на войне все средства хороши.
Перед вами встаёт грозный и непредсказуемый противник — монголы, чья военная мощь и опыт не знают равных. В их распоряжении огромный арсенал смертоносного оружия, способного сокрушить любую оборону. Чтобы противостоять такому врагу, Дзину придётся не только полагаться на свои старые навыки, но и осваивать новые, неожиданные приёмы. Только так у него появится шанс спасти Цусиму и защитить её жителей от страшной участи.
Катана — ваш самый верный друг и союзник в этой борьбе. Возьмите её в руки и почувствуйте себя настоящим самураем, несущим смерть и разрушение в ряды врагов. Каждый взмах клинка, каждый удар должен быть выверен и точен, ведь цена ошибки — жизнь. Станьте мастером меча, и пусть враги трепещут перед вашим искусством.
Также не стоит забывать и о других способах борьбы. Лук — грозное оружие в руках умелого стрелка. Освойте искусство стрельбы, научитесь поражать противника издалека, не давая ему приблизиться. Станьте незримой угрозой, тенью, несущей смерть на своих стрелах.
Иногда прямое столкновение — не лучший выбор. Здесь на помощь приходят скрытность и хитрость. Станьте призраком, неуловимым и смертоносным. Нападайте из теней, сбивайте врагов с толку, заставляйте их в страхе озираться по сторонам. Используйте окружение в своих целях, заманивайте противников в ловушки, бейте в спину.
Стоит отметить, что путешествие Дзина — это не только сражения и смерть. Это ещё и возможность увидеть Японию эпохи феодализма во всей ее красе. Вас ждёт огромный открытый мир, полный чудес и тайн. Исследуйте живописные пейзажи Цусимы, любуйтесь величественными горами и бескрайними полями. Посетите старинные храмы и святилища, прикоснитесь к богатой истории этой земли.
На своём пути вы встретите множество колоритных персонажей, у каждого из которых своя история и свои мотивы. Кто-то станет вашим верным другом и соратником, кто-то — заклятым врагом. Но все они — неотъемлемая часть этого мира.
Сколько раз говорили не делать предзаказы... Ничему не учатся...
Игре 4 года, думаешь обманут и подсунут совсем другую игру на ПК?
хахахаххаха засунут недавний экз сони про японию))) который от разрабов НИО
Могут быть проблемы с оптимизацией, как часто бывает, когда игра с консолей попадает на ПК.
Хорош)
Ну поправят. Тем более не факт что они у тебя будут. Зачем ждать что напишет Вася с 1060 в отзывах стима, когда можно самому проверить и вернуть деньги в случае серьезных проблем
Конечно Ghost of Tsushima будет на первом месте, это же крутая игра и канон и главное в ней нет черножопых (самураев)
Конечно канон и самое главное что негров нету.
Хоть повесточку я не одобряю, уже в печёнках сидит, но то что был чёрный самурай это правда. 1 на всю историю Жапаны..
кто тебе это сказал? Если и был уголек в Японии, то не самураем, а обычным слугой и оруженосцем, судя по Вики, и то не точно.
Да-а, настолько важная для истории Жапаны персона, что именно его решили поставить в центр повествования. Вовсе не потому что он чёрный, нет.
главное отличие свободного человека от раба назови
Спасибо Sony что убрали игру с продажи из моего региона...
:D
И правильно, нечего в игрульки играть, надо пахать на заводе.
А при чём здесь вообще Sony???
Поднять чёрный флаг якорь мне в глотку!
Это все круто! Когда предзагрузка начнется?
А то торренты уже по швам трещат от ожидания!!
14 мая предзагрузка началась))))
https://www.playground.ru/ghost_of_tsushima/news/v_steam_nachalas_predvaritelnaya_zagruzka_ghost_of_tsushima_directors_cut-1698875
точнее я имел ввиду загрузка расшифровки)
релиз в 18:00 по Мск. => где-то в 18:30 уже можно будет качать с торрентов, думаю
Жду в зеленом магазине. И сразу качаю) // Иван Страждин
а как же все пуки про то что сони останется без денег
Понятно. Ждем подписку PS Plus для сетевого доступа. Теперь понятно, почему в основном кал выпускают. Люди разучились рассматривать дальнейшие перспективы и хавают любой кал с предпиской "АААААА проект". (Я если что не данную игру назвал калом. Игра то по факту хорошая)
А сколько вернули игру там не показано?
Если ключ игры для стима куплю, смогу же играть? (Кроме многопользовательской игры)
Кто шарит?
Негросамурай из AC Shadow пробудил интерес к нормальным самураям))
А во сколько по времени релиз будет еще не известно?
Так этот предзаказ который в лидерах считается скорее всего с учётом тех стран у которых потом игру отобрали,к гадалке не ходи
Бесплатно? Покупаю!)
// Jason And-Lucia
Время хейтить сони и псн тут начало ставить все красное и дизы тоже
Так ведь школьники кукарекали что РС версия провалится, а Сосони обанкротится из-за падений акций? Надо же... А оказалось что снятие с продаж в 180 странах и нафуй ни на что не повлияла. Чудеса-чудеса.
на продажи это точно повлияло причем жестко) сам подумай если ее тупо нельзя приобрести в 100+ странах
В странах где подбирают задницу лопухом и даже нет электричества? Да, сосони потеряла там огромные деньги. Правда те деньги нигде в мире не принимают, но то такое, на продажи повлияло все равно жёстко.
Выдал базу, харош.
Ой пох все снг скачает пиратку да и все, сони все равно контора пидарас@в, привет хелдайверс
У вас есть конкретные данные или только понимание того, что 180 стран - это много? Не хотите подумать о том, что это за страны в большинстве?
Предзаказы это безумие, но я бы купил через полгодика после релиза. Жаль, не продают, а значит только пиратить тварей лицемерных.