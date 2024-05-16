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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.3 858 оценок

Предзаказ Ghost of Tsushima занял первое место в списке лидеров продаж в Steam

butcher69
Новости

Ghost of Tsushima, новейший ПК-порт бывшего эксклюзива PlayStation, должен выйти сегодня вечером. Ранее на этой неделе игра стала предметом споров после спорных решений корпорации Sony.

PlayStation сняла игру с продажи в более чем 170 странах, а некоторые фанаты даже призвали бойкотировать этот порт, но, похоже, эти призывы не помогли. В Steam самурайский экшен занял первое место в списке лидеров продаж.

В отличие от прошлых релизов для PlayStation, Ghost of Tsushima выходит на рынок с ограничениями. Многим пользователям принудительно вернули деньги за предварительный заказ, когда PlayStation удалила игру из более чем 170 стран, что делает ее позицию в списке более впечатляющей, чем обычно.

В настоящее время порт, скорее всего, будет гораздо более крупным запуском, чем недавние релизы, такие как Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart и другие.

Nixxes Software также подтвердила совместимость со Steam Deck для этого релиза. Однако из-за требований к учетной записи PlayStation эта версия будет ограничена однопользовательским контентом и не будет включать многопользовательский режим "Легенды".

-13
62
Комментарии: 62
Ваш комментарий
Perseus_33

Сколько раз говорили не делать предзаказы... Ничему не учатся...

16
caliskan

Игре 4 года, думаешь обманут и подсунут совсем другую игру на ПК?

-10
RickeyIMBA caliskan

хахахаххаха засунут недавний экз сони про японию))) который от разрабов НИО

0
ZAUSA caliskan

Могут быть проблемы с оптимизацией, как часто бывает, когда игра с консолей попадает на ПК.

1
-zotik- RickeyIMBA

Хорош)

1
caliskan ZAUSA

Ну поправят. Тем более не факт что они у тебя будут. Зачем ждать что напишет Вася с 1060 в отзывах стима, когда можно самому проверить и вернуть деньги в случае серьезных проблем

0
1barac9U7ada7

Конечно Ghost of Tsushima будет на первом месте, это же крутая игра и канон и главное в ней нет черножопых (самураев)

10
Gelyr

Конечно канон и самое главное что негров нету.

5
Mazaxati

Хоть повесточку я не одобряю, уже в печёнках сидит, но то что был чёрный самурай это правда. 1 на всю историю Жапаны..

-2
Whiskey_40Vol Mazaxati

кто тебе это сказал? Если и был уголек в Японии, то не самураем, а обычным слугой и оруженосцем, судя по Вики, и то не точно.

2
JackSirris Mazaxati

Да-а, настолько важная для истории Жапаны персона, что именно его решили поставить в центр повествования. Вовсе не потому что он чёрный, нет.

6
1barac9U7ada7 Mazaxati

главное отличие свободного человека от раба назови

0
Gelyr

Спасибо Sony что убрали игру с продажи из моего региона...

8
DenisKarabass

:D

0
Agentdead

И правильно, нечего в игрульки играть, надо пахать на заводе.

0
GALAHAD4651

А при чём здесь вообще Sony???

0
Mazaxati

Поднять чёрный флаг якорь мне в глотку!

3
dangerous_beast

Это все круто! Когда предзагрузка начнется?
А то торренты уже по швам трещат от ожидания!!

1
Cyberpadla 3077

14 мая предзагрузка началась))))

https://www.playground.ru/ghost_of_tsushima/news/v_steam_nachalas_predvaritelnaya_zagruzka_ghost_of_tsushima_directors_cut-1698875

-2
dangerous_beast Cyberpadla 3077

точнее я имел ввиду загрузка расшифровки)

0
mrballpython

релиз в 18:00 по Мск. => где-то в 18:30 уже можно будет качать с торрентов, думаю

0
Пользователь ВКонтакте

Жду в зеленом магазине. И сразу качаю) // Иван Страждин

1
hom1e

а как же все пуки про то что сони останется без денег

1
Алан Битаров

Понятно. Ждем подписку PS Plus для сетевого доступа. Теперь понятно, почему в основном кал выпускают. Люди разучились рассматривать дальнейшие перспективы и хавают любой кал с предпиской "АААААА проект". (Я если что не данную игру назвал калом. Игра то по факту хорошая)

1
Гасен

А сколько вернули игру там не показано?

0
MeduzaRUS

Если ключ игры для стима куплю, смогу же играть? (Кроме многопользовательской игры)
Кто шарит?

0
Jarvis666

Негросамурай из AC Shadow пробудил интерес к нормальным самураям))

0
VulnerableZoran

А во сколько по времени релиз будет еще не известно?

0
dreamevil2067

Так этот предзаказ который в лидерах считается скорее всего с учётом тех стран у которых потом игру отобрали,к гадалке не ходи

0
6363

Бесплатно? Покупаю!)

-1
Пользователь ВКонтакте

// Jason And-Lucia

-1
Twitch Stream Moments

Время хейтить сони и псн тут начало ставить все красное и дизы тоже

-1
Yoshemitsu

Так ведь школьники кукарекали что РС версия провалится, а Сосони обанкротится из-за падений акций? Надо же... А оказалось что снятие с продаж в 180 странах и нафуй ни на что не повлияла. Чудеса-чудеса.

-1
RickeyIMBA

на продажи это точно повлияло причем жестко) сам подумай если ее тупо нельзя приобрести в 100+ странах

2
Yoshemitsu RickeyIMBA

В странах где подбирают задницу лопухом и даже нет электричества? Да, сосони потеряла там огромные деньги. Правда те деньги нигде в мире не принимают, но то такое, на продажи повлияло все равно жёстко.

-1
Agentdead Yoshemitsu

Выдал базу, харош.

0
RickeyIMBA Yoshemitsu

Ой пох все снг скачает пиратку да и все, сони все равно контора пидарас@в, привет хелдайверс

0
ZAUSA RickeyIMBA

У вас есть конкретные данные или только понимание того, что 180 стран - это много? Не хотите подумать о том, что это за страны в большинстве?

0
Кей Овальд

Предзаказы это безумие, но я бы купил через полгодика после релиза. Жаль, не продают, а значит только пиратить тварей лицемерных.

-1