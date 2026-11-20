В цифровом магазине Steam стартовала новая распродажа Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT, в рамках которой знаменитый самурайский экшен от студии Sucker Punch Productions впервые получил скидку в размере 50%.

Столь внушительная скидка позволяет приобрести полное режиссёрское издание, включающее не только оригинальную сюжетную кампанию, но и масштабное дополнение «Остров Ики», посвящённое новой главе в истории Дзина Сакая. В комплект также входит кооперативный многопользовательский режим «Легенды», предлагающий отдельные испытания и сражения с противниками, вдохновлёнными японской мифологией.

Напомним, что события Ghost of Tsushima разворачиваются в Японии XIII века, во время монгольского вторжения на остров Цусима. Главный герой, самурай Дзин Сакай, вынужден отказаться от некоторых традиционных принципов ведения боя, чтобы противостоять превосходящим силам захватчиков. Игра сочетает исследование живописного открытого мира, напряжённые поединки на катанах, скрытные убийства и кинематографическую постановку в духе классических самурайских фильмов.

Компьютерная версия, разработанная при участии Nixxes Software, получила поддержку разблокированной частоты кадров, сверхшироких разрешений и современных технологий масштабирования изображения NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS. Кроме того, игрокам доступен специальный режим Куросавы, стилизующий изображение под классическое чёрно-белое японское кино.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 декабря.