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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.6 1 374 оценки

Самурайский экшен Ghost of Tsushima Director's Cut возглавил свежий чарт продаж Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 7 по 14 мая. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Самурайский экшен Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT с 13го места на прошлой неделе смог добраться до первого и в данный момент является самой успешной одиночной игрой PlayStation на ПК. Следом идёт привычные портативный ПК Steam Deck, а на третьем месте можно увидеть Baldur's Gate 3, который не так давно получил самую большую скидку с момента релиза.

Лидер прошлой недели, Hades 2, оказался на 5 месте. Вампирский выживач V Rising все еще держится в десятке лидеров, что является хорошим результатом.

  1. Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
  2. Steam Deck
  3. Baldur's Gate 3
  4. Cyberpunk 2077
  5. Hades 2
  6. Helldivers 2
  7. ELDEN RING
  8. V Rising
  9. Fallout 76
  10. Stellaris
7
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Perseus_33

Где патчи, Билли??? Нам нужны патчи!

Я слышал, там утечки видеопамяти среди проблем.

0
Scerkrou7

Хз, играю на 3050 проблем с утечкой не заметил. Единственное, иногда игра перестаёт запускаться из за оверлея плейстейшен. Но, помогает удаление оверлея и его установка заново. P.S Игра активирована ключом для СНГ региона, аккаунт псн российский, все привязалось без проблем

1
Perseus_33 Scerkrou7

сегодня привезут 4060 - можно будет заценить, значиЦЦа

-1
hangloose

тоже жду патчи На текстуры и частицы, графика после Horizon fw графон мыльный

-1
Пользователь ВКонтакте hangloose

ХЗ текстуры сами по себе в игре такие слабые. Вот с частицами и глубиной резкости есть косяки. Любой апскейл частицы ломает и при включенной глубине резкости иногда прям лесенки и артефакты вылезают // Иван Страждин

-1
MeduzaRUS Perseus_33

ну наконец-то, раскошелился🤣

0
1barac9U7ada7

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT очень чёткий порт на ПК. Есть небольшие огрехи в самом сетинге игры, но это можно и не замечать. Замечательная игра

0
nemezzzz

Как оказалось, 180 стран без псн не так уж важны для высоких продаж

-1