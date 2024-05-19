Самурайский экшен Ghost of Tsushima поставил новый рекорд онлайна в Steam

Ghost of Tsushima Director's Cut стала третьей игрой PlayStation в Steam по количеству одновременных игроков.
Как отмечает SteamDB, с момента запуска в четверг, 16 мая, у долгожданной версии для ПК было больше одновременных игроков, чем у нескольких известных игр Sony, а на момент написания статьи рекорд одновременной игры составил 72 576.
Только Helldivers 2 и God of War имеют более высокие показатели одновременной игры - 458 709 и 73 529 игроков соответственно.
Это означает, что Ghost of Tsushima Director's Cut дебютировала с большим числом игроков, чем другие игры Sony, такие как Horizon Zero Dawn, Uncharted: Legacy of Thieves Collection и The Last of Us Part 1.
Ghost of Tsushima Director's Cut также была хорошо принята, получив оценку "очень положительно" на основе более 7 600 отзывов в Steam.
Ранее на этой неделе разработчик Ghost of Tsushima Director's Cut компания Nixxes опубликовала заявление, в котором говорится, что функция кроссплея в игре, которая, как ни странно, требует входа в PSN на ПК, теперь будет запускаться с пометкой "бета".
Ранее предполагалось, что "Легенды", кооперативный многопользовательский онлайн-режим игры, станет полнофункциональной частью грядущего релиза для ПК.
Изначально разработчик Ghost of Tsushima компания Sucker Punch была вынуждена пояснить, что игрокам Steam не нужно будет регистрироваться в PSN, если они хотят играть только в одиночную кампанию Director's Cut.
Но затем - предположительно из-за ситуации с Helldivers с требованием входа в PSN на ПК, которое оказалось настолько неудачным, что Sony была вынуждена отказаться от своих первоначальных планов - Steam начал принудительно возвращать деньги игрокам, купившим Ghost of Tsushima Director's Cut в странах, где PSN недоступен. Игру убрали из продажи в 180 регионах, что вызвало много негатива со стороны пользователей. Если бы не это решение, то игра с легкостью бы стала самым успешным релизом PlayStation от внутренних студий.
Я таких эмоций со времен Ведьмака 3 не испытывал!! И оптимизон шик
Согласен,игра шикарная , оптимизациия тоже,но есть 3 бага ,при выходе из игры она зависает ,не работает генератор кадров от амуде (игра просто вылетает сразу если его врубаю ,и в режиме противостояния или как он там , (не жмется иногда кнопка ) а так это наверное самый лучший порт на пк по оптимизации что вышли (не сарказм)
У меня ничего из перечисленного не наблюдается. Игра зависает при выходе, если галочку с запуска лаунчера не снять.
С 1 багом столкнулся, генератор работает, но не пользуюсь. 3 баг был один раз в начале.
Мне не понравились некоторые элементы управления. Хотя потихой привыкаю
У меня работает нормально генератор, пробовал и на 3060 и на 6600xt.Попробуй включить генератор в стартовом меню до входа в игру.А во время игры его лучше не клацать,во многих играх с ним рандомные вылеты происходят на rx и rtx картах,на amd и так есть в драйверах генератор работает практически идентично.На зависание при выходе из игры уже есть фикс.
Игра и правда весьма клевая. но вот навигация ветром. прямо дико калит. да, возможно это очень клево с точки зрений гейм дизайна. но в реальном геймплее дико не удобно.
к тому же еще и работает он как компас. тобиж просто показывает направление к точке. что полностью лишает смысла пользование дорогами. ну разве что для отыгрыша. мол посмотрите я нормальный человек и скачу по дорогам))) а не через поля и реки напрямик.
Давно так не проникался игрой.
Проходил ghost of Tsushima ещё на ps4 pro когда игра ещё была экзом плойки и несмотря на её большую длительность всё таки прошёл до конца игра крутая но второй раз на пк перепроходить не буду хоть и обновил недавно железо для свежих релизов // Ruslan Beschetnikov
И не надо не какой защиты, пускай другие берут пример.SONY рубят бабки потому что делают хорошие игры. И ложили они с прибором на отмену Русской локализации и на Denuvo в том числе. Респект😇
Странно, у меня вообще не запустилась. // Боб Мартин
Обновляйся // Very Sad
Не нужно сидеть на древних процах
игра длинная и скучная по мне // Артур Пастухов
Раздается не очень, вот ретчет и кленк у меня по 2 тб за месяц улетал // Евгений Груздь