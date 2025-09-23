Sony анонсировала программу Ghost Rewards с эксклюзивными предметами для тех, кто получил все трофеи в Ghost of Tsushima

В преддверии выхода Ghost of Yotei PlayStation анонсировала программу Ghost Rewards, которая обещает предложить множество эксклюзивных коллекционных предметов поклонникам Ghost of Tsushima, проявившим любовь к игре.

Программа предназначена для игроков, которые усердно трудились, чтобы открыть получить трофеи Ghost of Tsushima. Те, кто открыл трофей «Mono No Aware», пройдя игру до конца или получив платиновый трофей до 31 декабря 2025 года, смогут приобрести эксклюзивные предметы на официальном сайте Sony. Доступные предметы:

Победители платинового уровня «Живая легенда» смогут приобрести памятный значок (25 долларов США).

Победители золотого уровня «Mono No Aware» смогут приобрести эксклюзивную футболку (30 долларов США).

Эти предметы были разработаны совместно с Sucker Punch Productions и призваны передать атмосферу игры. Заказы принимаются на официальном сайте ghostrewards.playstation.com. Для получения обоих товаров необходимо привязать учётную запись к трофеям. Доставка доступна только в США, Канаду, Австралию, Европу и Великобританию.

Программа действует до января 2026 года, с ограничением в один предмет на игрока. Кроме того, в этом году будут объявлены новые награды под названием Ghost of Yotei Rewards.