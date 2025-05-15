Sony собирается использовать Crunchyroll для продвижения своих игр - аниме по Ghost of Tsushima будет первым шагом

Аниме по Ghost of Tsushima — лишь первый шаг в новой стратегии Sony. Компания планирует использовать стриминговый сервис Crunchyroll как ключевой инструмент для продвижения своих игровых франшиз.

Во время презентации корпоративной стратегии на 2025 год Sony заявила, что видит в аниме важнейшее направление роста. Crunchyroll, как главный актив компании в этой сфере, станет площадкой не только для аниме-контента, но и для кроссплатформенной интеграции с другими продуктами, в том числе видеоиграми.

Сервис уже насчитывает более 50 тысяч эпизодов, локализованных на множество языков, предлагает мобильные игры и мерчандайз. Теперь вся эта экосистема будет работать на популяризацию IP Sony по всему миру.

Адаптация Ghost of Tsushima станет первым ярким примером, как аниме и игры будут тесно переплетаться в рамках единой экосистемы.